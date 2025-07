Ignacio Rivera: «Internacionalizar es lo más difícil para una compañía»

Cuando Ignacio Rivera se estrenó en el cargo de consejero delegado de Hijos de Rivera, en 2012, se encontró una compañía que no era todavía de ámbito nacional y aunque sí era líder en el norte de Galicia, ni siquiera colocaba sus productos a toda la comunidad. «En el año 90 nuestro objetivo era llegar al sur, pero no al sur de España como pensaba la competencia, sino a Vigo, donde no vendíamos nada». Por entonces su cuota de mercado era del 3,5% o el 4%. Trece años después es «cinco veces mayor» y Estrella Galicia, su marca bandera, es la cerveza clásica más vendida del país.

Este es uno de los datos que ofreció el CEO de la firma coruñesa durante su intervención en el diálogo El desafío de internacionalizar la empresa familiar, en el que participó junto a Venancio Salcines, presidente de Cesuga. Allí, durante la segunda y última jornada de O Encontro 2025, celebrado en A Toxa (Pontevedra), admitió también que «la internacionalización es lo más difícil para una compañía porque es difícil mantener tu propósito lejos de casa».

Durante la conversación y a preguntas de Salcines sobre los cambios en el modelo de liderazgo, el CEO de Hijos de Rivera recordó que cuando entró en la empresa era «bastante nervioso en la forma de ser y empecé a hacer cosas diferentes». Más allá de haberse «tranquilizado un poco» con la experiencia acumulada, sostiene que estilo de liderazgo en su caso «no cambió mucho». Su receta, «rodearte de gente normal, que dialogue, que sea sincera, atrevida y que se atreva a equivocarse para aprender de los errores. Tener hambre y querer más», confesó

Sobre la nueva planta que acaban de estrenar en el polígono de Morás (Arteixo), afirmó que podían haberla hecho en cualquier parte de España donde podían haber tenido más ayudas, caso de Andalucía, o generar un ahorro en los costes logísticos de 8 millones de euros levantándola más cerca de Madrid, pero la hicieron en Arteixo «por arraigo, porque es nuestra tierra y por su impacto positivo», aseveró.

Más intervenciones.

La jornada arrancó con la mesa Internacionalización de sectores clave de la industria gallega, en la que intervinieron Covadonga Toca, directora del Igape; Cándido Cancelo, director general de AIRA SCG; Manuel Ángel Pose, presidente ejecutivo de Aluman y Marga de Roselló, socia de sostenibilidad y cambio climático de PwC. Subrayaron el papel fundamental de la innovación, la diversificación y la colaboración público-privada para impulsar la competitividad internacional.

La sesión continuó con la mesa Drivers de crecimiento y colaboración en sectores estratégicos, donde participaron Antonio Casal, director territorial de Ence Galicia; Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; Lola Solana, presidenta del instituto español de analistas; y Nicolás Vázquez Iglesias, secretaría General de Industria y Desarrollo Energético. Los ponentes coincidieron en que afrontar los desafíos del futuro requiere visión compartida, cooperación intersectorial y sostenibilidad.

En la mesa Innovación y digitalización en el contexto internacional, moderada por Salva Medina, CEO de Valhalla, con Silvia Roldán, directora general de RDT; Madrid, Antonio Iglesias, COO de sg tech; Constantino Fernández CEO de Altia y Manuel Martín Espada, socio responsable de mercados de PwC, se analizaron las claves tecnológicas que marcarán el futuro empresarial: inteligencia artificial, ciberseguridad y capacitación digital. Todos coincidieron en que Galicia debe apostar con decisión por estas palancas para mantener su competitividad.

Ignacio Rivera, Pedro Blanco, José García Costas, Rocío Pazos y Venancio Salcines / Iñaki Abella