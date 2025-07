«Las empresas gallegas han sabido adaptarse ágilmente al mercado CAE»

Dos años y medio después de la introducción del nuevo sistema de mercado de Certificados de Ahorro Energético (CAE), del que Delcae es sujeto delegado, ¿cuál es el balance que realiza sobre su funcionamiento?

El balance es muy positivo. Sobre todo, teniendo en cuenta de dónde venimos y que todavía estamos en las primeras etapas del mercado. En 2012 se publica la Directiva Europea de Eficiencia Energética y ahí se plantea ya, para conseguir nuestros objetivos de eficiencia energética, un sistema de mercado como el hemos puesto ahora en funcionamiento. Sin embargo, en España estamos hasta 2023 con un sistema de subvenciones tradicional, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que resulta ser del todo insuficiente para conseguir nuestros objetivos. Cuando Europa actualiza los objetivos del 20% al 32,5% para el periodo 2021-2030, obviamente o hacíamos algo o íbamos a seguir cada vez incumpliendo más esos objetivos. Países vecinos como Francia tenían ya un sistema de mercado que estaba demostrando que movilizaba la implantación de medidas de eficiencia energética y se traspasaba a la competitividad de sus empresas. Durante el primer año, que de facto ha sido el 2024, de los 2.400 Gwh que teníamos que conseguir como objetivo hemos logrado la mitad cuando era el sistema era totalmente desconocido. Entonces creo que, francamente, es un éxito.

Las empresas destacan, además, la agilidad de este nuevo mercado con respecto al sistema de subvenciones previo.

Antes de nada aclarar que no cabe la comparación porque el CAE no es una subvención, si no la monetización de un ahorro que tenías que se convierte en un activo que se puede comprar y vender. Hablando de los tiempos, efectivamente, en el caso de las subvenciones estábamos viendo plazos de 1 o 2 años de espera para conseguir el dinero a partir de la puesta en marcha de la medida de eficiencia energética. Con el CAE en una actuación estándar, por ejemplo el cambio de una tecnología por otra, los plazos medios están en los cuatro o cinco meses. Además de contar con la certeza de que los vas a recibir.

Usted dedicó el 2023 a una tarea de «evangelización» sobre este nuevo sistema. ¿Cree que las pymes y los particulares son conscientes de que pueden certificar su ahorro energético cuando, por ejemplo, realizan una reforma en sus oficinas u hogar o compran un coche eléctrico?

La realidad es que esa tarea de ‘evangelización’ ha empezado por los grandes consumidores, con el foco en el sector industrial. ¿Por qué los actores que estamos en este mercado no estamos haciendo ese esfuerzo con otros sectores, pymes o particulares? La razón es que existe un problema estructural de procesamiento de los certificados. La gestión de los CAEs está siento en este momento ‘artesanal’. Para poder llegar a sectores más masivos donde el número de usuarios es mayor y los ahorros menores tenemos que industrializar y automatizar ese proceso y en eso estamos trabajando con el Ministerio. Te doy un ejemplo, si yo tengo que procesar uno a uno mil coches eléctricos, el coste de procesamiento es muy alto para el ahorro que se consigue. Tenemos que optimizar y digitalizar ese proceso para poder darlo a conocer a los sectores masivos y que ellos se puedan beneficiar.

Según los datos del Instituto Energético de Galicia, la comunidad fue la segunda autonomía de España, solo por detrás de Madrid, a la hora de certificar su ahorro energético. Teniendo en cuenta el peso que tiene la industria gallega y el PIB de la comunidad en el contexto nacional. ¿Era esperable este resultado?

Es gratamente sorprendente diría yo. En términos generales, cuando miramos la estructura del tejido empresarial de España vemos dos grandes focos en Madrid y Cataluña y si vamos más allá, pensamos en País Vasco y Valencia y podríamos decir que en el siguiente peldaño estaría Galicia. Sin embargo, en este caso no se trata de tener ese tejido industrial, que también, si no en ver todos aquellos que implementan medidas de eficiencia energética y han sabido entender en qué consiste el mercado de CAE y ser ágiles y ver la ventaja que ello supone. Por ello, hay que dar la enhorabuena a las empresas gallegas porque han sabido entenderlo rápidamente y ponerlo en práctica. Hay que recordar que el Real Decreto, que se publicó en enero de 2023, permite un carácter retroactivo. Es decir, las empresas gallegas ya tenían esas inversiones en eficiencia energética realizadas y han estado rápidas para reducir eses costes a través de los CAE. Al final están logrando reducir sus costes productivos y, por lo tanto, su producto gana competitividad.

Tienen una previsión de que hasta 2030, el sistema CAE moverá unos 22.000 millones de euros. ¿Qué porción de esa cuantía se dará en Galicia? ¿Seguirá manteniendo esa posición de ‘liderazgo’ la comunidad dentro de 5 años?

Nosotros ese cálculo lo hemos hecho con el sistema de obligaciones de ahorro energético que la UE establece hasta 2030, de ahí hemos tirado la equivalencia financiera de esas obligaciones y lo distribuimos proporcionalmente al PIB de las diferentes comunidades en términos nacionales. En ese sentido, digamos que son unas cuentas simplistas ya que si las empresas gallegas son capaces de maximizar la incorporación de medidas de eficiencia energética, los ingresos por CAEs podrían superar a lo que le corresponde por PIB e, incluso, llevar a Galicia al ‘número 1’.

En sentido contrario a Galicia, ¿hay alguna comunidad a la que le esté costando adaptarse a este nuevo mercado de CAEs?

Sí, echamos mucho de menos a Valencia que es una comunidad que tiene un buen peso industrial y vemos que no está al nivel que le corresponde. El País Vasco podemos decir también que está retrasado y, luego, tenemos comunidades como Andalucía que, aunque no tengan esa densidad de tejido industrial, por su amplitud le correspondería también estar más arriba.

¿Y Cataluña? Teniendo en cuenta que se han focalizado en la gran industria, llama la atención verla detrás de Galicia.

Bueno es que las empresas gallegas lo han hecho muy bien. No es que en Cataluña se haya hecho mal, es que aquí habéis estado muy ágiles y os habéis adelantado.