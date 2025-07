Guerra de ofertas en el mercado eléctrico, pero sin tirar los precios

El verano ha comenzado con una guerra de ofertas en el mercado eléctrico. Las tarifas de grupos tradicionales como Iberdrola, Endesa o Naturgy compiten con 'nuevas' compañías, como la surcoreana Imagina Energía o la comercializadora de Pablo Abejas, Visalia; pero sin tirar los precios. Y es que ninguna de las opciones ofrece grandes descuentos en comparación con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que venden las comercializadoras de referencia -incluidas dentro de los principales grupos- y que está vinculada al precio diario del mercado mayorista.

Así se desprende de un análisis de ofertas realizado a partir del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que muestra que, a diferencia de lo ocurrido en el sector de las telecomunicaciones, donde las ofertas ‘low cost’ dinamitaron los ingresos de las empresas con la entrada de nuevos operadores, en el sector eléctrico la competencia no se basa en descuentos, sino en campañas promocionales y en una amplia variedad de propuestas, algunas de ellas incluso por parte de una misma empresa.

Un consumidor doméstico tiene para elegir, al menos, 50 ofertas distintas de una veintena de compañías, que incluyen tarifas planas y otras con discriminación horaria o más baratas durante periodos más prolongados, como la noche o el fin de semana. Pero sin grandes diferencias con la tarifa regulada de la electricidad (PVPC), que es aquella que tienen contratada 8,3 millones de hogares y que varía diariamente en función del precio del mercado eléctrico.

En concreto, en los primeros 15 días de julio, un consumidor con una potencia contratada de 3,3 kilovatios (kW) de potencia y un consumo de 3.000 kilovatios-hora al año, que se corresponde con una vivienda con cocina eléctrica, además de los electrodomésticos habituales (frigorífico, lavadora y lavavajillas) pagó como mínimo 23,38 euros con Visalia y 24,38 euros con Iberdrola, las dos opciones más baratas del mercado.

La fórmula más asequible de Iberdrola es el plan '3 precios', pero la compañía tiene hasta cinco ofertas más dentro de las 50 más económicas, incluida la oferta 'Zen' de su nueva comercializadora Niba (24,51 euros), la tercera de menor valor. La compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán lanzó a finales de julio la 'start-up' Niba, sin oficinas físicas y con un modelo de atención al cliente basado en una aplicación, para facilitar una experiencia "ágil, personalizada y centrada en la utilidad para el usuario". Esta empresa utiliza la inteligencia artificial para ofrecer análisis de consumo, recomendaciones de ahorro o planes personalizados a sus clientes.

El ranking sigue con Imagina Energía --empresa creada en 2020 propiedad del grupo coreano Hanwha-- y su plan '3 horas' (24,60) y el plan 'noche y findes digital' (24,74 euros), mientras la tarifa 'anti-cabreo' de la comercializadora gallega Bualá (24,82 euros) y las propuestas 'por uso' y 'noche' de Naturgy (25,05 y 25,23 euros, respectivamente) completan las diez primeras posiciones del ranking. Un consumidor con un contrato regulado de la luz pagaría 25,03 euros durante el mismo periodo.

Además, entre las 50 ofertas más competitivas se añaden a las citadas marcas grandes empresas como Endesa, con tres propuestas que van de los 25,89 euros la más barata hasta los 33,08 euros la más cara, o Repsol, con cinco propuestas que van de los 26,22 euros hasta los 27,98 euros. Pero también otras empresas más pequeñas como El Corte Inglés, con cuatro tarifas que van desde los 25,72 euros hasta los 28,62 euros, o Factorenergía, con dos ofertas de poco más de 27 euros cada una.

Operación reforzada

Desde el apagón del 28 de abril, Red Eléctrica opera el sistema eléctrico con un 'modo reforzado', que implica un mayor uso de centrales térmicas como herramienta de control para evitar un nuevo cero eléctrico. Y ese mayor control implica un sobrecoste en el precio de la electricidad, en comparación con un escenario de operación habitual.

El operador del sistema no revela exactamente la cuantía de ese coste extra, pero este impacta directamente en los consumidores con tarifa regulada (PVPC) porque su precio varía en función del mercado. También en las comercializadoras de luz independientes, que no forman parte de grandes grupos integrados y, por tanto, no tienen generación propia, porque tienen que ir al mercado a comprar la energía a un precio más alto de lo que habían previsto en sus cálculos.

Estas empresas, que tienen contratos firmados con sus clientes a un precio fijo, no pueden trasladar el sobrecoste a los consumidores hasta que no haya una revisión de tarifas, de forma que son ellas las que asumirán el impacto en sus cuentas. Además, al no tener visibilidad sobre la cuantía y duración de la operación reforzada, muchas advierten que las tarifas de los nuevos clientes pueden subir a futuro.

En el caso de que esta amenaza se cumpliera y las tarifas de las pequeñas empresas subieran mucho podría volver a darse una situación similar a la vivida durante la crisis energética, cuando las empresas más pequeñas se quedaron fuera de juego al no poder competir con las grandes compañías que, al contar con su propia generación, pudieron poner precios por debajo de los del mercado mayorista.

Precios más altos

Después de un primer semestre en el que el precio de la electricidad en el mercado mayorista registro una media de 61,75 euros por megavatio-hora (MWh), este verano podría situarse entre los 80 y los 120 euros por MWh, según la consultora Tempos Energía, que establece la diferencia en función del calor, la evolución del parque nuclear francés y el precio de cotización del gas natural.

En cualquier caso, el mercado de futuros, donde se compra energía para su entrega en las próximas semanas o meses, pero cuyos precios incluyen siempre una prima adicional al precio para tratar de cubrir el riesgo, advierte sobre un alza en los próximos meses que irá de los 75 euros por MWh en agosto a los 85 euros en diciembre.

