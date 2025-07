El buromail no coge vacaciones: las notificaciones digitales son válidas aunque no se abran

Con la llegada del verano, muchas empresas y trabajadores afrontan una duda: ¿qué sucede si una notificación importante se envía por buromail durante las vacaciones y el destinatario no abre el mensaje? Legalpin, empresa gallega especializada en comunicaciones digitales certificadas, responde con claridad: la notificación se considera entregada y tiene plena validez legal desde el momento en que el buromail llega al buzón de entrada, independientemente de que sea leído o no.

El buromail es un servicio pionero desarrollado por Legalpin en 2016 que representa una evolución del correo electrónico certificado tradicional. A diferencia de otros sistemas, cifra el contenido del mensaje y certifica no solo el envío, sino también la entrega y la lectura, todo ello con un sello de tiempo que garantiza su validez probatoria ante cualquier instancia legal. “Es un error común pensar que no abrir un buromail anula la notificación. La realidad jurídica es distinta: basta con que el mensaje haya llegado correctamente al buzón para que la notificación sea efectiva”, explica Javier Meizoso, director general de la compañía.

En España, las notificaciones electrónicas fehacientes como el buromail se regulan bajo principios equiparables a los del burofax tradicional. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que el hecho de que el destinatario rechace o no abra la notificación no impide que esta produzca efectos legales, siempre que se pruebe su correcta entrega. Esta situación tiene implicaciones relevantes en contextos laborales y administrativos. Por ejemplo, si una empresa comunica un despido mediante buromail el 5 de agosto, el trabajador dispone de un plazo legal de 20 días hábiles para impugnar la decisión, aunque no lea el mensaje hasta su regreso de vacaciones. En este caso, el cómputo del plazo comienza desde la fecha de entrega certificada, no desde la lectura.

Derecho a la desconexión digital

Este escenario no contradice el derecho a la desconexión digital durante las vacaciones, que garantiza que el trabajador no está obligado a responder o interactuar con comunicaciones laborales fuera de su jornada o durante sus días de descanso. Sin embargo, este derecho no suspende ni interrumpe los efectos legales de las notificaciones fehacientes. Es decir, el trabajador no está obligado a contestar durante las vacaciones, pero los plazos para recurrir o responder comienzan a contar desde que se acredita la recepción del buromail.

Ante esta realidad, Legalpin recomienda actuar con previsión tanto a empresas como a empleados. En el caso de las compañías, conviene valorar el momento de envío de notificaciones especialmente sensibles, teniendo en cuenta que los destinatarios podrían estar ausentes. Por parte de los trabajadores, es aconsejable prestar atención a los canales de comunicación digital o establecer mecanismos alternativos de contacto si están inmersos en procedimientos activos. “El buromail no descansa en agosto, pero las personas sí. Por ello es fundamental que tanto las empresas como los empleados sean conscientes de que la notificación es válida desde la entrega certificada y que los plazos legales empiezan a correr en ese momento”, concluyen desde la firma gallega.