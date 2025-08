Cuatro de cada diez euros que factura Audasa ya proceden de arcas públicas

En las cuentas semestrales de Autopistas del Atlántico SA (Audasa) no hay referencia alguna al pronunciamiento definitivo de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión, que otorga a la compañía la gestión de la AP-9 hasta el 18 de agosto de 2048. Ni en el apartado de «riesgos e incertidumbres» o el de «otra información relevante».

Es cierto que no tiene por qué hacer referencia a ciertas eventualidades —no se trata de un balance auditado, por lo que no debe llevar una referencia a lo que zanjó Bruselas el 17 de julio—, aunque también lo es que la decisión final del ejecutivo comunitario no es una cuestión menor. A saber: que la prórroga —validada por el Gobierno de José María Aznar y que echó a andar en agosto de 2023— fue ilegal; que Madrid tiene dos meses para enmendar esta irregularidad, por más que sea heredada; que la gallina de los huevos oro de Grupo Itínere, en el que está integrado Audasa, tiene opciones claras ya de ser de uso libre.

Entre tanto, la caja registradora continúa sonando y cosechando a buen ritmo. Las cifras remitidas este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reflejan un incremento de la facturación superior a los nueve puntos porcentuales, de 105,56 millones de euros, entre enero y junio.

De este importe total, el 40% procede directamente de las arcas públicas vía peajes en la sombra y bonificaciones a los usuarios. Es decir, cuatro de cada diez euros que ingresa Audasa ya son de la administración. Y esto obedece no a una asunción por parte de la compañía de descuentos, sino al refuerzo de los trayectos bonificados aprobados en el Congreso. Si en el primer semestre de 2024 los ingresos públicos en la concesionaria ascendían a 29,5 millones de euros (un 30% del total de su facturación), ahora han pasado a los 41,6 millones. Es un aumento interanual de más de 41 puntos.

En todo caso, y una vez más, es el capítulo de las ganancias el más significado del balance. Por inusual. Por abultado. La facturación fue de los mencionados 105,56 millones, pero es que el resultado neto rebasó los 44,5 millones de euros. El hecho de que el beneficio de una empresa equivalga a más del 40% de sus ingresos es notablemente inusual. Audasa, en números redondos, sacó en limpio 250.000 euros diarios, ya devengados los gastos de personal, financieros o impositivos.

