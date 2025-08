Mónica Requeijo, ganadera creadora de la web Vacantes.gal: "El campo también necesita informáticos y abogados"

Gratuita, sencilla, cómoda, sin ánimo de lucro y, vista la acogida inicial, efectiva. Así es Vacantes.gal, la plataforma web impulsada por Mónica Requeijo Carballal que pretende coser el mundo rural de toda Galicia tejiendo una red de contactos que permita cubrir todas las necesidades que se encuentre la gente del campo, desde las laborales a las sociales o las culturales. Algo así como una versión moderna del célebre «si me necesitas, silba» que popularizaron en el cine Bogart y Bacall en Tener o no tener.

La idea surgió de su propia experiencia personal. Nacida en la emigración suiza, esta emprendedora de 39 años, que regresó de Ginebra a Galicia con solo 6, aparcó su vida de ingeniera agrícola y piloto de drones para ocuparse de la explotación familiar de vacuno de carne en Abadín (Lugo) cuando murió su padre en 2023. Allí, en la parroquia de Labrada, gestiona hoy 40 cabezas reproductoras en As vacas dos meus, una ganadería que camina hacia la venta directa con una filosofía que reúne muchos de los valores del rural. Pero esa transición desde una vida urbana en A Coruña y Lugo a la dureza de la Serra do Xistral no fue fácil. "Hay días que me acuerdo de la comodidad de la oficina", admite, pero en las cumbres de Abadín también encuentra una libertad y otras ventajas "que compensan".

«A mí quien me enseñó todo fueron los vecinos», admite. «Cuando llegué aquí muchas cosas no las sabía hacer y tenía que pedir ayuda para todo: para arreglar un cierre, para picar leña, para buscar fontaneros y electricistas para la casa familiar que estoy restaurando...», relata. Así fue cómo se le ocurrió diseñar un portal web «con una red de contactos donde todo el mundo pueda ofrecer sus servicios y, quien los necesite, acceder a ellos», explica Requeijo.

Todo sin afán recaudador ni ánimo de lucro. «Es un servicio gratuito y no tengo ninguna subvención», aclara. Y aunque se abre a financiar parte del proyecto con algún anuncio «el día de mañana», insiste en que esa no es su prioridad ni la esencia de la web.

Mónica Requeijo, ingeniera agrícola de 39 años. / CEDIDA

40 altas en menos de un mes

La filosofía de Vacantes.gal es que si alguien necesita un trabajador para una granja, un tractorista, un desbrozador, un cocinero, un pintor o lo que sea, consulte la web para ver si lo hay en su concello o en su área de influencia. En tres semanas en marcha del proyecto, ya hay más de cuarenta inscritos.

«Me moví para difundir el portal, sobre todo hablando con los ayuntamientos, ya que me parecía el territorio ideal para focalizar las ubicaciones de los servicios», prosigue Mónica Requeijo. Y dice que los concellos se portaron muy bien en ese sentido: «Muchos de ellos colaboraron».

Sobre el retorno real de las ofertas y demandas de la web, todavía es pronto para realizar análisis, pero esta ganadera lucense sí reconoce que mucha gente contactó con ella a raíz de poner en marcha la plataforma. «Les parece buena iniciativa e incluso me llaman porque quieren anunciarse y todavía no tengo esa profesión concreta dada de alta, por lo que me piden que la incluya», celebra.

Mónica Requeijo admite que tenía cierto temor inicial al binomio rural-digital, es decir, al respeto inicial que puede existir en la gente mayor del campo hacia internet. «Pero cuando hicimos el testeo de la web para ver cómo funcionaba, vimos que no había problemas con distintos perfiles de personas para registrarse. La verdad es que es muy sencilla», dice. «Y estamos abiertos a todo el mundo para que escriban y consulten dudas», añade.

De hecho, esta emprendedora cuenta el caso de una empresa de A Mariña de jardinería y peonadas para ganadería que llamó para interesarse y ya consiguió trabajos en explotaciones de la zona de Abadín y A Terra Chá. «Imagina cosas tan simples como unos ganaderos que quieren ir a una boda y no pueden, o a los que les enferma un familiar en casa y les cuesta atenderlo... Pues a través de Vacantes.gal pueden encontrar a alguien que les ordeñe y les cubra el día o el fin de semana», aclara. Incluso contactaron con ella colectivos de emigrantes que buscan trabajo en el campo. «¿Y por qué no? Lo que nos falta precisamente son manos».

Y aunque Vacantes.gal tiene como logotipo una pezuña de vaca, su servicio no se ciñe a la ganadería o la agricultura. «Nace en el rural y para el rural, pero pensar que el campo solo somos vacas y huerta es infravalorarnos mucho», advierte su promotora. «En el campo también necesitamos abogados, informáticos y servicios como en la ciudad». Unas carencias que, además, ya no son exclusivas del rural, sino que cada vez se sufren más en el asfalto.

La explotación 'As vacas dos meus' / CEDIDA

De desbrozador en Vimianzo a ganadera en el área de Santiago

Entre los registrados que ofrecen servicios ya en Vacantes.gal se puede encontrar un amplio abanico laboral: desde alguien que se ofrece de lunes a viernes para recados y encargos al disponer de coche en la zona de A Coruña hasta manicura y pedicura a domicilio, un desbrozador en Vimianzo, un dependiente en Santa Comba, una costurera en Vilalba, asesoramiento y gestión de solicitud de la PAC en San Sadurniño, una agricultura y ganadera para toda el área de Santiago o jardineros, apicultores y diseñadores gráficos. Prácticamente hay de todo.

Los inscritos añaden datos de su oferta, como los días que están disponibles, si tienen o no vehículo, etc... «Esta idea nace pequeña, pero con el corazón muy grande», reza la web. «Juntas y juntos podemos cambiar las cosas, podemos tejer una red de contactos, de apoyo mutuo, de cooperación y de futuro», añade.