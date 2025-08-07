Adif
Un incendio paraliza los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona están detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que puede afectar al cableado eléctrico.
Afecta a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- El viento obliga a cancelar la actuación de la orquesta Olympus en O Milladoiro
- Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»
- Estas son las cinco mejores playas para ver el mar de ardora en Galicia este verano
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Una localidad de las Rías Baixas organiza un festival flotante gratuito en medio del mar