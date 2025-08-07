Adif

Un incendio paraliza los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona están detenidos en las estaciones.

El fuego que ha paralizado la circulación ferroviara por su cercanía auna subestación.

Vicente Mateu

Adif ha suspendido la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que puede afectar al cableado eléctrico.

Afecta a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.

