Récord de ocupación
España supera por primera vez los tres millones de ocupados en el turismo
Catalunya es la comunidad autónoma con más personas dedicadas a la hostelería, el transporte de viajeros u otras actividades similares emplea
España ha superado este verano por primera vez los tres millones de ocupados en las actividades turísticas. Uno de los motores de la economía rompe así una simbólica barrera el mismo ejercicio en el que el país puede superar los 100 millones de visitantes extranjeros a lo largo del año. Catalunya se consolida como la comunidad autónoma que, en términos absolutos, más personal emplea en el turismo, según los datos publicados este viernes por Turespaña, la agencia pública de promoción turística del Gobierno.
Pese a la incertidumbre global y el creciente enfriamiento del conjunto del mercado laboral, los turistas siguen llegando y hoteles, restaurantes, complejos turísticos, agencias de viajes y empresas de transporte siguen reforzándose para una demanda que, al igual que las críticas sobre los efectos para la población local de la masificación y saturación turística, no deja de aumentar.
Las personas empleadas para atender esa demanda también crecen y durante el último año lo han hecho a un ritmo del 2%, un ritmo ligeramente inferior a la media del conjunto de los sectores, que lo están haciendo al 2,2%. De los tres millones de ocupados en el turismo, 724.637 son personas nacidas fuera de España, es decir, uno de cada cuatro empleados.
Temporalidad cronificada
Una expansión que prosigue pero que repite parte de sus malos hábitos en cuanto a calidad en el empleo. La tasa de temporalidad, si bien lejos de la existente antes de la última reforma laboral, se estanca en el 15,8%, apenas tres décimas menos que la registrada el año pasado.
También aumentan las jornadas a tiempo parcial, habitualmente copadas por mujeres y en general deseosas de faenar más horas para mejorar sus ingresos. Uno de cada cuatro empleados en el turismo no está a tiempo completo.
