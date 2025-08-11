El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y marca nuevos máximos desde 2008

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una subida del 0,29%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 14.800 enteros y situarse en los 14.867,9 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que no hay grandes referencias 'macro'.

El índice español no alcanzaba estos niveles desde enero de 2008 y, de superar la barrera de los 15.000 enteros, firmaría su mejor marca desde finales de 2007.

En el terreno empresarial español, Banco Sabadell, Logista y Grifols distribuirán cerca de 548 millones de euros en dividendos a sus accionistas este mes de agosto. En concreto, el banco tiene previsto repartir unos 370,1 millones, mientras que la firma de hemoderivados pagará 102 millones y la empresa de distribución abonará 74 millones.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Rovi (+1,12%) y ArcelorMittal (+0,97%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Grifols (-0,94%), lastrada por el efecto ex-dividendo, e Indra (-0,81%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy en verde, con alzas del 0,31% para Milán, del 0,17% para Londres, del 0,15% para París y del 0,04% para Francfort.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,53% y se situaba en los 66,24 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,66% para tocar los 63,46 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1671 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,253%.