No tires tus antiguas cintas VHS: los coleccionistas ya pagan mucho dinero por ellas

El mundo del audiovisual ha cambiado de forma drástica en las últimas décadas. Antes de que las plataformas de streaming protagonizasen las sesiones de cine en casa, los salones de todo el mundo estaban presididos por el DVD y previamente, las películas se disfrutaban en formato VHS.

Las cintas de vídeo VHS fueron el formato líder en los hogares entre la década de los 70 y los 90, pero hoy en día, han desaparecido de casi todas las casas y se han convertido en reliquias del pasado. Así, ya existen coleccionistas que recopilan películas en este formato como si fuesen auténticos tesoros.

Los VHS se han revalorizado y hay gente dispuesta a pagar altas cantidades de dinero por ellos, por lo que tal vez esas cintas que están cogiendo polvo en casa podrían convertirse en una fuente de ingresos. Con todo, no todos los títulos se consideran objetos de culto: hay ciertas películas que son muy valiosas, mientras que otras no suscitan ningún interés para los coleccionistas.

Cintas VHS especiales

Algunos de los títulos que se han vendido por una importante cantidad de dinero son, por ejemplo, los de la triología 'Rocky', que se vendieron a través de Internet por 24.000 euros gracias a que conservaban intacto su envoltorio original.

Otras películas en formato VHS que se vendieron por un alto precio son 'Superman Beta', de 1980, por 40.000 dólares; 'Star Wars' de 1983, por 32.500 dólares o 'Cazafantasmas', de 1985, vendida por 23.750 dólares.

Lo más importante para los coleccionistas es que sean títulos de películas clásicas, ediciones especiales, filmes que nunca se reeditaran en DVD o cualquier cinta que presente alguna rareza y se mantenga en buen estado de conservación. Ya sabes, revisa los estantes del salón o el mueble de la tele: a lo mejor guardas un auténtico tesoro que podría valer mucho dinero.