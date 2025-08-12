Plexus toma el control de la tecnológica portuguesa Bi4ALL

La compostelana Plexus Tech, una de las principales compañías tecnológicas independientes en el contexto estatal, ha logrado cerrar la compra del 60% de las acciones de la empresa portuguesa Bi4ALL. La tecnológica lusa con sede en Lisboa y oficinas en Oporto, que cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en estrategia de datos —con el foco en Analítica e Inteligencia Artificial (IA)—, cuenta con 370 profesionales especializados en tecnologías de alto nivel que ahora pasarán a la plantilla del Grupo Plexus, ampliando el cuadro de personal de la compañía que dirige Antonio Agrasar por encima de los 4.600 trabajadores.

De este modo, además de incorporar a sus filas el talento de la tecnológica lusa, la compañía santiaguesa continúa extendiendo sus tentáculos en Portugal, donde Plexus ya contaba con presencia —con oficinas en Oporto y Lisboa desde 2024 y cerca de dos centenares de profesionales— y aspira a crear un gran polo tecnológico. Además, fortalece también la dimensión internacional de la firma compostelana, ya que más del 80% de la cuota de negocio de Bi4ALL se encuentra en Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

Sin embargo, más allá de este crecimiento en el panorama internacional donde Plexus ya es referencia, la compañía de Agrasar defiende que el motivo de la compra de la mayoría de la sociedad lusa se encuentra en «la hiperespecialización, que hoy en día es uno de los retos a los que se enfrentan las principales compañías tecnológicas». Así, los perfiles de alta cualificación presentes en la empresa lusa en áreas punteras y de elevado potencial en el sector tecnológico, como la IA y la analítica de datos, constituyeron una motivación fundamental para Plexus a la hora de acometer la compra.

Según explica el propio Agrasar, la estrategia de esta integración radica en «alcanzar un crecimiento especializado de alto valor añadido», gracias al conocimiento de Bi4ALL, que cuenta con «más de 20 años de experiencia en tecnologías de IA y Data lo que reforzará nuestra estructura en estas áreas», apunta el CEO de Plexus.

Por su parte, los fundadores de la tecnológica lusa, Hugo Pintos y Andro Moreira —que se mantienen como socios de la compañía— aseguran que «esta alianza representa un hito estratégico para Bi4ALL. Al combinar nuestro talento y experiencia en análisis de datos e IA con la escala y el alcance internacional de Plexus Tech creamos las condiciones para ofrecer soluciones aún más innovadoras y generar valor añadido para nuestros clientes en todo el mundo». Asimismo recuerdan que la compañía lusa «seguirá manteniendo su identidad e idiosincrasia portuguesa».

Un ojo en el mercado

Plexus Tech, que cuenta como socio minoritario con Portobello Capital desde el pasado año y trabaja ya para cerca del 80% de las compañías del IBEX35, ha cimentado en los últimos años su plan de crecimiento en la compra de otras compañías que le aportan valor y perfiles de talento diferentes.

Sin ir más lejos, antes de Bi4ALL, a finales del pasado año la firma que dirige Agrasar se hizo con la empresa vallisoletana Divisa IT, con más de 43 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la comunicación. Especializada en aplicaciones de grandes portales de servicios online, principalmente en sectores como la educación, sanidad y turismo, la firma dispone también de una división de sistemas, redes y ciberseguridad. Una unión que, al igual que en el caso de la empresa lusa, concedía músculo financiero a DivisaIT y un importante expertise y talento que a Plexus le permite continuar creciendo.