Vacapop, un mercado de ganado en el bolsillo

Vacapop es una empresa integrada por cinco personas al frente de la que está una de sus impulsoras, Marta González, CEO de una sociedad donde otros compañeros se ocupan del desarrollo de negocio o la informática. Pero no siempre fue así. Al principio, justo antes de la pandemia, esta aplicación informática de compraventa de ganado era poco más que una ocurrencia. "Nació de las necesidades que detectamos en nuestro entorno de vecinos y familiares", explica González. Allí, en el valle asturiano de Pajares, convivían ganaderos mayores y poco tecnológicos con otros ya nativos digitales, pero frustrados por el escaso éxito de sus anuncios en portales y plataformas convencionales. Al fin y al cabo, no es lo mismo usar el conocido Wallapop u otro similar para vender un kayak y una estantería que para vender una vaca frisona y dos gallinas.

"Como no conseguían visibilidad con sus anuncios, la idea fue crear una aplicación pensada para ese tipo de público: una app sencilla en la que puedas ir a comprar directamente lo que te interesa a través de una serie de filtros básicos de lo que vas a buscar".

Marta González y sus compañeros desarrollaron un prototipo de app, lo testearon con ganaderos de Asturias y en 2020 se lanzó la aplicación Vacapop. Ese germen empezó a crecer "con el boca a boca" y fue a finales de 2022 cuando se creó la sociedad que dirige esta emprendedora rural de 44 años.

Galicia, segundo mercado que más aporta a la aplicación

Hoy, cinco años después, Vacapop sigue creciendo. "Estamos por encima de las 180.000 descargas", celebra la CEO. Con más de 30.000 anuncios activos en este momento, estiman que las compraventas que se generan a través de su web mueven al año "unos 9 millones de euros", con "más de mil chats al día". Y eso es solo el principio, ya que aunque tienen descargas y anuncios en toda España —salvo Ceuta y Melilla—, calculan que solo llegan a un 3% del mercado, por lo que el potencial es inmenso.

¿Y qué papel juega el rural gallego en este proyecto? "Un 16% de nuestros usuarios están en Galicia", detalla González. "Es la segunda autonomía que más aporta después de Asturias", sobre todo por su movimiento de ganado de carne. También en anuncios Galicia es el segundo territorio que más confía en Vacapop, con 5.879 activos, muy por delante de Cantabria (3.118), Andalucía (3.076) o Castilla y León (2.957).

Un éxito sorprendente en el rural gallego, un ecosistema social con tendencia a la desconfianza, con una media de edad avanzada y poco tecnológica y con problemas geográficos de conectividad. Sin embargo, en Vacapop apuntan la clave. "¿Sabes lo bueno de la app? Que la desconfianza se rompe cuando quien te lo recomienda es el vecino de al lado, que ya la usa". "Lo prueban, ven que es sencillo y que nosotros no intervenimos sino que solo hacemos de conexión rural: ese es el secreto".

Marta González, CEO de Vacapop. / CEDIDA

Compraventa de vacas... y de mucho más

«Vacapop nació como una aplicación para compraventa de vacas, pero con el tiempo fuimos adaptándonos a las necesidades que nos demandaban los propios ganaderos». Así se fueron introduciendo nuevas categorías y hoy hay filtros de bovino, equino, caprino, ovino, porcino, avicultura, maquinaria y herramientas, alimentación y forraje, perros y conejos. Una lista que siempre está abierta a crecer. De hecho, está en camino un apartado de empleo rural para tratar de paliar la falta de mano de obra.

Vacapop es gratuita para cualquier usuario que quiera poner uno o dos anuncios, aunque salió una suscripción de 20 euros anuales para grandes anunciantes que cuelgan en la web muchas ofertas. Una tarifa que, junto a varios anunciantes, alguna subvención y "muchas horas de trabajo", sostienen Vacapop como herramienta fundamental para «conectar al mundo rural».

Anuncios de la zona de Santiago. / CEDIDA

Rotoempacadora en Santiago, vaca en Lalín...

En Vacapop —juego de palabras con el famoso portal de compraventa Wallapop— hay casi de todo. Y aunque el portal tiene ADN asturiano, el rural gallego se anuncia mucho en él. Filtrando por ayuntamientos, hasta en Santiago de Compostela aparecen varios anuncios, desde una rotoempacadora por 2.100 euros hasta rulos de silo a 30 euros unidad. Pero también hay un compostelano que busca "gallinas de cuello pelado y pavas".

En el glamouroso verano de Sanxenxo se venden "kikos y kikas", en A Pobra un "caballo capado" por 900 euros, en Zas "un castrón", en Malpica "corderos", en Teo "una potra alazana" y en Val do Dubra "una segadora pequeña" por 350 euros. Y quien quiera una vaca rubia de siete años, hay una en Lalín. Vacapop ya detalla todo: si tiene cría, si está preñada, si es de una IGP...

"Los usuarios contactan y cierran el trato entre ellos presencialmente, nosotros no interferimos en nada: solo vigilamos y regulamos que todo se ajuste a la ley". Y ahora incluso ya empiezan a ver como se cierran negocios online. "Los usuarios nos transmiten que venden rápido y que venden bien", apunta la CEO.

De hecho, vivir en una aldea como Casorvía (Lena) tiene sus ventajas, recuerda Marta González. "Al salir de casa, si Vacapop funciona bien me felicitan, pero si algo falla, me cae una colleja", bromea.