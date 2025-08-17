Confirmado: Estos trabajadores no van a tener más retención de IRPF en la nómina
El objetivo de esta medida es evitar un impacto excesivo en las retenciones tras la subida del SMI
Pedro Sanjuán
El Gobierno siempre que ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha acompasado la medida con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones y en este 2024 no iba a ser menos.
Así, el Ministerio de Hacienda ha elevado el mínimo exento del IRPF a 15.876 euros anuales, el SMI, por lo que todos aquellos empleados que reciban ese salario o una cantidad inferior no tendrán retenciones, según se regula en el Real Decreto 142/2024.
En cualquier caso, los mínimos exentos de retención se vinculan a la situación personal y familiar de cada contribuyente, por lo que su estado civil y el número de hijos a su cargo resultan cruciales para determinar los ingresos que están exentos de que se les practiquen retenciones.
Anteriormente, el mínimo exento de retención para rendimientos del trabajo era de 15.120 euros al año, para el caso de un contribuyente sin hijos.
