BBVA impulsa la economía gallega con un aumento del 18,2% en la concesión de crédito a empresas

BBVA sigue fortaleciendo su compromiso con el tejido empresarial gallego e incrementa en un 18,2% la nueva financiación a pymes y empresas en la comunidad, superando los 1.715 millones de euros. Este crecimiento en Galicia es superior al registrado a nivel nacional, donde el aumento en el primer semestre fue del 17 %, con más de 49.000 millones de euros en nueva financiación.

Según José Luis Serrano, director de pymes de BBVA en España, la entidad busca ser un motor de impulso para las pymes y autónomos en Galicia, ofreciéndoles recursos, herramientas y un trato cercano. El crecimiento, como subraya un comunicado, se alinea con la estrategia de la entidad de fortalecer su apoyo al segmento empresarial, lo que se refleja tanto en el aumento del crédito como en la captación de nuevos clientes.

Además de la financiación, BBVA recuerda que ha reforzado su oferta de servicios no financieros. La entidad lanzó un servicio gratuito y pionero en España para la constitución de empresas, en colaboración con Ayuda T Pymes. Este servicio simplifica el proceso de creación de una sociedad, eliminando trámites administrativos, y permite la firma de la escritura notarial de forma digital. El proceso completo para constituir una empresa puede tardar tan solo 15 días naturales.

El banco de origen vasco también complementa su apoyo a emprendedores con productos como la Cuenta Empresa Bienvenida, sin comisiones, y promociones para nuevos clientes, que incluyen bonificaciones mensuales o TPVs sin coste durante el primer año.