CaixaBank activa un plan de 40 millones para los afectados por los incendios de Galicia

Además de un grave daño medioambiental, los incendios que arrasan Galicia este mes de agosto, con especial incidencia en la provincia de Ourense, provocan también importantes pérdidas económicas y materiales a los habitantes de las zonas afectadas.

Para tratar de paliar esta desgracia, CaixaBank acaba de poner en marcha un plan de ayudas de 40 millones de euros para los afectados por los incendios forestales que están azotando la comunidad. Este plan de medidas extraordinarias, como informa la entidad, ya se puede solicitar a través de su red de oficinas autonómicas. La decisión, abundan, se tomó en un esfuerzo por ofrecer un apoyo inmediato a las personas que están sufriendo las consecuencias del fuego.

Los incendios han causado graves daños, arrasando miles de hectáreas de alto valor natural y agrícola. También han destruido infraestructuras rurales y han obligado a miles de vecinos a ser evacuados. Las llamas han llegado a interrumpir las comunicaciones por tren y carretera con Castilla y León. Juan Pedro Badiola, director territorial Norte de CaixaBank, ha asegurado que la entidad tiene una "firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas" y que buscan estar a su lado para ofrecerles todo su apoyo en estos "momentos especialmente difíciles".

El plan de ayudas incluye dos líneas principales. La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras, para facilitar a las familias y negocios afectados el rápido acceso a las compensaciones por pérdidas materiales como vehículos o inmuebles. La segunda línea de apoyo se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario. Esta línea está diseñada para financiar las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan necesitar para su adecuación y así poder continuar con su actividad.