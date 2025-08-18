Galicia cierra el primer semestre con un superávit comercial de casi 5.000 millones con el automóvil como motor
La comunidad contrasta con el conjunto de España, que registró un déficit acumulado hasta junio de 25.112 millones
El comercio exterior gallego cerró junio de 2025 y el primer semestre del año con un balance positivo, en contraste con la evolución del conjunto de España.
En junio, las exportaciones crecieron un 2,3 % interanual, hasta los 2.705 millones de euros, mientras que las importaciones retrocedieron un 0,3 %, situándose en 1.662 millones. El resultado fue un superávit de 1.043 millones y una tasa de cobertura del 162,8 %, la más alta del Estado. En el acumulado enero-junio, las ventas exteriores alcanzaron los 15.600 millones de euros (+0,6 %), frente a unas compras de 10.614 millones (+2,1 %), lo que arroja un superávit semestral de 4.986 millones y una tasa de cobertura del 147 %.
El motor de este saldo exterior volvió a ser la automoción, con un incremento del 8,5 % en junio que aportó 2,7 puntos al crecimiento total mensual y un peso acumulado del 2,2 % en el semestre.
Por el lado de las importaciones, en junio destacó el desplome de los combustibles (-20,9 %), lo que restó 3,7 puntos a la tasa total y alivió la balanza comercial. En el acumulado del semestre, la principal presión vino de la alimentación (pescados y mariscos +16 %, conservas +22 %) y de las aeronaves, mientras que los aparatos eléctricos restaron dinamismo.
Áreas geográficas
El 67,3 % de las ventas de junio se dirigieron a la UE, con un retroceso del -3,8 % respecto a 2024. Francia (-6,5 %) y Países Bajos (-22,1 %) fueron los principales responsables de la caída, mientras que Portugal creció un 6,5 %. En el resto de Europa, las exportaciones se dispararon un 40 %, gracias al Reino Unido (+56,7 %) y Turquía (+32,8 %).
En América Latina, las ventas se dispararon un 52,8 %, con Chile (+115,9 %), Argentina (+88,6 %) y México (+69 %) como principales mercados. En cambio, Estados Unidos redujo sus compras un 28,9 %. En Asia, el descenso fue del 10,6 %, arrastrado por China (-26,8 %), mientras que India avanzó un 42,1 %.
En el semestre, el peso de la UE cayó un 3,4 %, con descensos acusados en Francia (-15,2 %) y Países Bajos (-28,4 %). Fuera de Europa, destacó el crecimiento en Turquía (+51,5 %), Reino Unido (+17,8 %) y varios países latinoamericanos.
Las importaciones gallegas de junio procedieron en un 41 % de la UE, con un incremento del 9,1 %, impulsado por Alemania (+25,8 %) y Países Bajos (+73,8 %). En el resto de Europa crecieron un 33,1 %, sobre todo desde Reino Unido (+45,3 %) y Rusia (+23,6 %). En cambio, América aportó un descenso del 14,1 % (México -54,3 %), y África un -22,3 % (Libia -65 %). Asia se mantuvo estable (-0,1 %), con retrocesos desde China (-9 %) y avances en India (+28,8 %).
En el semestre, la tendencia fue similar: la UE aportó un aumento del 2,5 % en las compras, América un 2,1 % y Asia un 2,7 %, con África creciendo un 10 %.
Por provincias
Pontevedra, sede de la industria automovilística, lideró las exportaciones con más del 60 % del total, gracias al tirón de la automoción. A Coruña destacó en productos energéticos y alimentarios, mientras que Ourense y Lugo tuvieron un menor peso relativo, centrado en bienes industriales y productos agroalimentarios.
En importaciones, Pontevedra y A Coruña concentraron la mayor parte, sobre todo en materias primas y energía.
Datos estatales
En el conjunto de España, las exportaciones nacionales crecieron un 2,4 % en junio, hasta los 33.767 millones de euros, pero las importaciones se dispararon un 10,9 %, hasta 37.355 millones, lo que dejó un déficit de 3.587 millones y una tasa de cobertura del 90,4 %. En el primer semestre, las exportaciones españolas sumaron 197.150 millones (+1 %), frente a unas importaciones de 222.263 millones (+5,4 %), con un déficit acumulado de 25.112 millones y una tasa de cobertura del 88,7 %.
Galicia, con el 8 % de las exportaciones nacionales y el 4,8 % de las importaciones, se consolidó así como una de las pocas comunidades con superávit exterior estructural, gracias al peso del sector automovilístico y la moderación en la factura energética.
