Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios forestales

Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para las zonas afectadas por los recientes incendios forestales, según ha informado en un comunicado. Además, ha habilitado su cuenta (ES80 2080 7208 3385 3000 7122) para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.

"Estos recursos serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad", asegura el banco.

Como complemento a estas iniciativas, Abanca ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros, planes de apoyo para el sector agrícola, así como el equipo de su negocio de seguros.