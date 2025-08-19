BBVA habilita 30 millones en financiación para los afectados por los incendios

Ofrece préstamos en condiciones especiales para familias, pymes y explotaciones de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura

Un helicóptero en tareas de extinción del fuego

Las familias, autónomos, pymes y explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por los recientes incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura no estarán solas a la hora de intentar reponerse de esta tragedia. BBVA acaba de anunciar la puesta en marcha de una línea especial de financiación de 30 millones de euros destinada a apoyarles.

Con esta medida, el banco de origen vasco señala que busca contribuir a la rápida recuperación económica de las zonas más castigadas por el fuego y acompañar a los afectados en un momento de especial dificultad. Los préstamos estarán disponibles en condiciones preferentes, sin comisión de apertura ni cancelación, y con una flexibilidad ampliada en los plazos de devolución, que incluirá la posibilidad de establecer meses de carencia de capital.

Para las explotaciones agrarias y ganaderas, así como para los autónomos y pequeñas empresas, la entidad indica en una nota que ha diseñado una financiación específica con el objetivo de facilitar la reactivación de la actividad productiva en el menor tiempo posible y reforzar la resiliencia del tejido empresarial local.

De manera paralela, BBVA Allianz ha habilitado un teléfono de atención directa (91 174 96 20) para los asegurados que hayan sufrido daños a consecuencia de los incendios. Además, los clientes podrán dirigirse a las oficinas de la entidad en las comunidades afectadas para recibir información personalizada y el acompañamiento necesario en la tramitación de ayudas y seguros.

Con este plan, BBVA se solidariza con las personas y empresas damnificadas y refuerza su compromiso de estar al lado de las comunidades en momentos de emergencia, ofreciendo soluciones inmediatas que permitan recuperar la normalidad cuanto antes.

