El 'hub' de Madrid, la anomalía española que Iberia quería romper con la compra de Air Europa

Después de más de cuatro años y dos intentos, lberia ha renunciado a comprar Air Europa. El objetivo de la primera aerolínea española al adquirir a su competidora era acabar con la singularidad del aeródromo madrileño, en el que hay dos grandes compañías de red, para crear un gran 'hub' liderado por ella misma, como ocurre en otros grandes aeródromos europeos. Pero ese propósito tendrá que esperar, al menos, de momento.

Un 'hub' es un centro que aporta y distribuye vuelos. Es decir, un aeródromo que recibe muchos vuelos pequeños (de corto radio) para alimentar a otros más grandes (de largo radio), según explica el jefe de la patronal aérea, Javier Gándara. Por ejemplo, un vuelo directo entre A Coruña y Nueva York u Oviedo y Nueva York probablemente no sería rentable porque tendría poca demanda, pero si varios vuelos cortos (A Coruña-Madrid u Oviedo-Madrid) llegan dentro de una misma franja horaria, parte de sus integrantes pueden alimentar ese vuelo a Nueva York. "Típicamente, entre el 60% y el 70% de los pasajeros de largo radio no tienen origen o destino en la ciudad del 'hub. Entre el 60% o el 70% de los pasajeros no tendrán como origen o destino Madrid, sino España o Europa", añade Gándara.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, afirmó que la rotura del acuerdo era malo para España, pues los grandes 'hubs' compiten entre sí por las conexiones. "Al hacer un vuelo de largo radio, si vives en el sur de Francia te da igual volar de Toulouse a Madrid y luego a Nueva York, que de Toulouse a París y luego a Nueva York", añade Gándara. Y por eso cada gran aeropuerto suele tener lo que se denomina una aerolínea de red, que es la que crea el 'hub' en ese aeropuerto, como KLM en Ámsterdam, Lufthansa en Frankfurt y Air France en París. Pero el aeropuerto de Madrid-Barajas es el único de los grandes centros europeos con dos aerolíneas de red, Iberia y Air Europa. "Si hubiese salido la operación, se hubiese resuelto esa anomalía", añade Gándara.

Habría más oferta de vuelos. La aerolínea defiende que tener una sola aerolínea de red permitiría un incremento de la conectividad para España, especialmente en los destinos de largo radio, como son Asia y Estados Unidos. En la actualidad, Ámsterdam tiene vuelos con 96 destinos internacionales; Frankfurt, 125; París, 139, y Madrid apenas 80, según fuentes de Iberia. La aerolínea española estimaba que podría alcanzar los 100 destinos intercontinentales tras la compra de Air Europa, mediante la apertura a Asia, ofreciendo rutas a ciudades secundarias de Norte América y América Latina y potenciando los destinos europeos. Además, generaría entre 850 y 1.000 nuevas combinaciones de origen y destino y permitiría mejorar los horarios de los vuelos y conexiones. Por ejemplo, si ahora hay dos horarios al día para volar entre Bilbao y Buenos Aires con escala en Madrid, la fusión y el ajuste de sus horarios permitiría pasar a tres horarios con escalas más cortas.

El turismo es una de las principales industrias en España con el 13% del PIB. Pero al no tener un 'hub' fuerte, España podría perder conexiones directas con destinos internacionales, por esa competencia entre grandes aeródromos para tener la mayor conectividad. Y eso podría afectar a la competitividad de las empresas y dificultar el flujo de turistas y de negocios, según fuentes de Iberia. Además, un bajo número de conexiones directas frente a otros 'hubs' podría desincentivar a turistas y empresas a elegir España como destino. Por otra parte, también podría suponer una mayor fuga de carbono porque si un 'hub' no es competitivo será más económico para un pasajero ir a Nueva York con escala en Londres que hacerlo directamente desde Madrid y ir desde Málaga a Santiago de Chile con escala en París.

La aerolínea desistía ante las reticencias de la Comisión Europea a la operación, después de ofrecer la cesión del 52% de las rutas de Air Europa en 2023 a otros competidores, de modo que ninguna de las rutas en las que Bruselas había identificado problemas de competencia se quedaba sin un tercer operador, según fuentes de Iberia. Además, Iberia había presentado al Ejecutivo comunitario una lista de competidores interesados en atraer esas conexiones, como Avianca y Volotea. Pero "no ha sido suficiente" para convencer a las autoridades de Competencia europeas y la aerolínea se plantó porque la operación dejaría de ser rentable. "Más allá no podemos ir porque si no la operación no tiene sentido. Nosotros estamos aquí para sacar el máximo interés de nuestros accionistas", afirmó Luis Gallego tras el anuncio.

El mayor temor de la comisaria europea Margrethe Vestager es que hubiera un aumento del precio de los billetes y un empeoramiento de la calidad del servicio. "La fusión habría afectado negativamente a la competencia en un gran número de rutas nacionales, de corta distancia y de larga distancia dentro, hacia y desde España en las que las dos aerolíneas compiten estrechamente", afirmó Vestager en un comunicado, en el que reconocía que pese a que IAG propuso determinadas "medidas correctoras", "no lograron, sin embargo, acallar plenamente nuestra inquietud sobre las condiciones de competencia", añadió. Además, avanzó que llevar a cabo la operación hoy es mucho más complicado que haberlo hecho la primera vez, en 2021, cuando las reticencias europeas también fueron notables.

