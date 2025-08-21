Llenar el depósito en Santiago puede ser hasta 11 euros más caro según el surtidor

Con las vacaciones de agosto en pleno apogeo, miles de conductores recorren las carreteras para disfrutar de playas, montes y rutas culturales. En este escenario, cada céntimo cuenta, y afinar bien dónde se reposta gasolina puede marcar la diferencia en el bolsillo. Elegir la estación de servicio adecuada se vuelve especialmente importante cuando se realizan desplazamientos largos y se llenan varios depósitos durante los viajes, ya que la diferencia entre repostar en la opción más económica o en la más cara puede ser notable incluso dentro de la misma ciudad.

En Santiago, según los datos actualizados este miércoles por el Geoportal de Hidrocarburos —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— los precios de los combustibles presentan variaciones significativas entre la estación más barata y la más cara. Cabe recordar que estos precios no incluyen descuentos ni promociones, por lo que los usuarios siempre pueden beneficiarse de ofertas puntuales.

La gasolina de menor octanaje, conocida como 95, tiene un coste mínimo de 1,367 euros el litro en la opción más económica, mientras que en la estación más cara alcanza 1,589 euros, lo que representa una diferencia de 22,2 céntimos por litro. Esto significa que llenar un depósito medio de 50 litros cuesta 68,35 euros en la opción más barata, mientras que en la más cara el coste asciende a 79,45 euros, con un sobrecoste de 11,10 euros.

La gasolina de mayor octanaje, la 98, presenta también diferencias notables: el litro más económico está a 1,499 euros y el más caro llega a 1,719 euros, generando una horquilla de 22 céntimos por litro. Llenar un tanque completo varía entre 74,95 euros y 85,95 euros, con un sobrecoste de 11 euros en la estación más cara.

En cuanto al gasóleo convencional, el litro más barato se sitúa en 1,317 euros y el más caro alcanza 1,499 euros, lo que supone una diferencia de 18,2 céntimos por litro. Llenar un depósito medio de 50 litros puede costar entre 65,85 euros y 74,95 euros, con una diferencia de 9,10 euros entre la opción más económica y la más cara.

Por su parte, el gasóleo premium muestra un precio mínimo de 1,399 euros por litro y un máximo de 1,627 euros, con una horquilla de 22,8 céntimos por litro, haciendo que el lleno suponga un coste de entre 69,95 euros y 81,35 euros, con un sobrecoste de 11,40 euros si se elige la estación más cara. Estas diferencias evidencian que planificar el repostaje y prestar atención a los precios puede generar un ahorro significativo durante los viajes, especialmente cuando se realizan desplazamientos largos o se llenan varios depósitos a lo largo de las vacaciones.

El empleado de la gasolinera llena el depósito de un coche / Jesús Prieto

Más barata que hace un año

Comparando estos precios con los del mismo periodo del año pasado, se observa un descenso notable en todos los tipos de combustibles. La gasolina de 95 octanos costaba aproximadamente 1,489 euros el litro, mientras que el gasóleo convencional se situaba en torno a 1,432 euros por litro. Esto supone un ahorro de varios euros por depósito respecto a agosto de 2024, ofreciendo un respiro económico para los conductores que realizan desplazamientos frecuentes durante la temporada estival. Los precios actuales representan una reducción de aproximadamente un 8% con respecto al año anterior, lo que puede parecer modesto por litro, pero se traduce en un ahorro tangible al llenar el depósito completo varias veces a lo largo de un viaje.

Comparativa nacional

A nivel nacional, los precios medios de los combustibles se sitúan ligeramente por encima de los más bajos registrados en Santiago. La gasolina de 95 octanos se encuentra en torno a 1,43 euros por litro y el gasóleo convencional también ronda el mismo precio. Esto indica que, además de las diferencias internas entre estaciones de la ciudad, repostar en Compostela puede resultar más económico que en otras zonas del país. Con estas referencias, los conductores pueden planificar sus rutas, comparar precios y decidir dónde repostar en función del ahorro que pueden obtener, lo que se vuelve especialmente relevante en desplazamientos largos o durante viajes vacacionales.