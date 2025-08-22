Mio Group, la consultora de los hermanos Arbeloa, dejará de cotizar en el BME Growth

Mio Group, consultora de marketing propiedad de los hermanos Arbeloa (entre ellos el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa), ha anunciado este viernes su intención de abandonar el BME Growth, donde comenzó a cotizar en julio de 2021, mediante una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria y de exclusió, según una nota de prensa remitida por la compañía a los medios. El precio de la operación se ha fijado en 1,77 euros por acción y la operación será sometida a aprobación por la Junta General de Accionista el próximo 22 de septiembre. Desde ese momento, los accionistas dispondrá de 20 días hábiles para aceptar la oferta.

La consultora ha explicado que su decisión de dejar de cotizar en el BME Growth tiene por objetivo dotar a la compañía "de mayor flexibilidad para desarrollar su plan estratégico a largo plazo". La OPA se dirige a todos los titulares de acciones de Mio Group, exceptuando las acciones en autocartera, y el precio fijado es de 1,77 euros por acción, según ha determinado el informe de valoración elaborado por Argón Consultores Económicos Financieros como experto independiente.

"La salida del mercado público es una decisión estratégica, alineada con el interés social y con los objetivos de Mio Group, que permitirá a la compañía enfocarse en su crecimiento. De este modo, la compañía concentrará sus recursos y esfuerzos en el desarrollo operativo y estratégico dentro de un marco más flexible y adaptado a su realidad actual", subraya la consultora.

Autorización del regulador

Posteriormente, y siguiendo los cauces pertinentes, se informará de la operación a BME y a las autoridades supervisoras competentes, quedando su ejecución sujeta a la obtención de las autorizaciones correspondientes, ha precisado la consultora.

Mio Group registró unas pérdidas netas atribuidas de 3,62 millones de euros en 2024, lo que supone un 22,4% más que los 'números rojos' de 2,95 millones de euros que presentó en el ejercicio anterior, según las cuentas publicadas por la compañía en el BME Growth. Asimismo, la empresa facturó 58,45 millones de euros en 2024, un descenso interanual del 9,56% en comparación con los 64,63 millones de euros que ingresó en 2023.

