UGT alerta del aumento de accidentes laborales mortales en Galicia y pide actualizar la Ley de Prevención

La siniestralidad laboral continúa siendo una de las grandes lacras del mercado de trabajo en Galicia. En los seis primeros meses del año, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se registraron 14.315 accidentes laborales, con un balance de 32 personas fallecidas, y la comunidad presenta el segundo índice de incidencia de siniestros mortales más alto de España, solo superada por La Rioja. “Algo está fallando y urge reforzar la vigilancia para el cumplimiento efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, alerta UGT-Galicia.

El repunte preocupa especialmente porque, según el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), en 2024 las muertes en el trabajo aumentaron un 14,3% respecto a 2023, pasando de 56 a 64. El mismo incremento se dio en los accidentes graves, que subieron de 410 a 469. Aunque la siniestralidad total se redujo ligeramente un 0,2%, con 30.359 casos, UGT advierte que “algo está fallando” y exige reforzar la vigilancia para el cumplimiento efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El sector servicios fue el que más accidentes registró en 2024, con 14.278 casos, seguido de la industria (6.793), la construcción (4.267), la agricultura (1.157) y la pesca (651). En cuanto a la mortalidad, destacan los 23 fallecimientos en servicios, 12 en construcción, 9 en industria, 7 en agricultura y otros 7 en pesca.

Por provincias, A Coruña acumuló 13.150 accidentes y 22 muertes; Pontevedra, 10.780 casos con 27 fallecidos; Lugo, 3.161 accidentes con 13 muertes; y Ourense, 3.268 casos con dos fallecimientos.

Principales causas y factores de riesgo

La mayoría de los accidentes mortales en jornada laboral se debieron a infartos y otras patologías no traumáticas (26 casos en 2024), vinculadas por UGT a la falta de atención a los riesgos psicosociales, como el estrés laboral. También se registraron muertes por choques o golpes contra objetos en movimiento (11), caídas y aplastamientos (7), amputaciones o atrapamientos (10), contactos eléctricos o con sustancias peligrosas (2), ahogamientos o sepultamientos (1) y cortes o heridas punzantes (1).

El sindicato alerta del fuerte incremento de los accidentes mortales y graves entre trabajadores con contrato temporal: las muertes pasaron de 3 en 2023 a 8 en 2024 (+166,7%) y los casos graves de 33 a 47 (+42,4%). Además, denuncia la infradeclaración de enfermedades profesionales, especialmente cánceres de origen laboral, con solo 9 casos comunicados en 2024 frente a las estimaciones de miles de muertes anuales en España.

Exigencia de medidas urgentes

UGT-Galicia reclama que la seguridad y salud en el trabajo se conviertan en una prioridad política y que se actualice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del mercado laboral, incluyendo el refuerzo de la Inspección de Trabajo, la creación de juzgados especializados y la regulación de los riesgos psicosociales.

La organización pide también protocolos efectivos frente a fenómenos meteorológicos extremos, medidas de adaptación al cambio climático y planes de prevención con perspectiva de género.

“Es intolerable que en una sociedad como la gallega fallezcan 64 trabajadores en un año por causas laborales”, advierte UGT, que insta a la apertura de una mesa de diálogo social para pactar un plan de choque inmediato.