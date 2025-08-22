La Xunta adjudica a la UTE Arenal–Territoria–Atalaya la elaboración del nuevo Plan Eólico de Galicia

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo en la actualización de su política energética con la propuesta de adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Arenal – Territoria – Atalaya Eólico Galicia del contrato de apoyo para la elaboración del nuevo Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG). El contrato, valorado en 544.500 euros, permitirá al Gobierno gallego adaptar la planificación eólica a las últimas normativas europeas y avanzar en la reducción del coste eléctrico para empresas y consumidores.

El nuevo plan podrá estar listo en aproximadamente tres años y actualizará las áreas de desarrollo energético, integrando también la planificación industrial, las zonas de protección ambiental y el desarrollo urbanístico. La Xunta ha subrayado que se trata de un procedimiento transparente, que incluye evaluación ambiental estratégica y consulta pública a todos los actores implicados, garantizando seguridad jurídica para promotores y ciudadanía.

Como parte del proceso, se crearán dos mesas de trabajo: una con las entidades más representativas del sector eólico en Galicia y otra, dependiente de la Mesa de Industria, en el marco del diálogo social. Ambos foros abordarán temas clave como la creación de una industria de componentes, el análisis del potencial eólico de diferentes zonas, las repercusiones de la repotenciación en los propietarios de terrenos, la reducción de costes energéticos y la reconversión del sector, con mantenimiento y creación de puestos de trabajo.

El vigente Plan Sectorial Eólico fue aprobado en 2002 y modificado en 2005. Desde entonces, la tecnología eólica ha avanzado de forma significativa, modificando sustancialmente el potencial aprovechable en Galicia y haciendo necesario un nuevo marco actualizado que impulse el desarrollo de la energía renovable y mejore la competitividad energética de la comunidad.