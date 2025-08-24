Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco

La cooperativa Clun (Cooperativas Lácteas Unidas) inaugurará una nueva tienda en Negreira, la localidad que hace más de medio siglo vio nacer a la histórica marca láctea Feiraco. El nuevo establecimiento abrirá este lunes, 25 de agosto, marcando un nuevo capítulo en la sólida tradición cooperativa de la zona.

La elección de Negreira no es casual. En 1968, un grupo de ganaderos visionarios, liderados por figuras como Jesús García Calvo, fundó la Cooperativa de Forrajes de Negreira, que con el tiempo se transformaría en Feiraco. Su objetivo era revolucionar el sector agroganadero del rural gallego, ofreciendo a los pequeños productores una forma de unirse para superar una economía de subsistencia. Aquel proyecto se convirtió en un motor de desarrollo económico y social, modernizando el campo gallego y dignificando la labor de miles de familias.

Hoy, la nueva tienda de Clun continúa esa misma filosofía. Ubicada en la Rúa Barquiña, número 0, el establecimiento fue concebido para ser un espacio integral al servicio del campo y de la vida diaria de la comunidad. En sus estanterías se ofertará desde alimentación y productos para el hogar hasta una amplia gama de suministros esenciales para la ganadería y la agricultura.

Al servicio del campo y de Galicia.

Para celebrar este hito, la cooperativa preparó una acogida especial: los primeros 300 clientes que visiten la tienda recibirán un obsequio. Clun subraya que esta apertura es un reflejo de su compromiso continuo con sus socios y la voluntad de adaptar y mejorar sus servicios para facilitar su trabajo diario. Con esta inauguración, la cooperativa refuerza su presencia en Galicia, sumando esta nueva ubicación a su red de tiendas en Santa Comba, A Picota, Ames, Ordes, Melide y Ribadeo.