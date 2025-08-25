XEAL fabricará por primera vez una aleación de cromo y reducirá emisiones con biomasa

La compañía gallega XEAL, referente industrial en Galicia y España, anuncia un paso estratégico de gran relevancia en su trayectoria centenaria: la fabricación, por primera vez en sus más de 120 años de historia, de una aleación de cromo, el ferrosilicocromo, en su planta de Cee. Este movimiento supone la diversificación de su tradicional producción de ferroaleaciones, abriendo la puerta a nuevos mercados internacionales y posicionando a la compañía como un proveedor de alto valor añadido en sectores estratégicos como la industria metalúrgica y de componentes.

El proyecto contempla una inversión significativa para la transformación de uno de los hornos de la planta, lo que permitirá alcanzar una producción anual de hasta 25.000 toneladas de ferrosilicocromo. Este material, clave en la fabricación de aceros inoxidables y aleaciones resistentes a la corrosión, se considera estratégico en un contexto global marcado por la competencia internacional y las crecientes exigencias regulatorias y medioambientales.

Avanzando hacia la sostenibilidad

En paralelo, XEAL avanza en la construcción de una planta de carbón vegetal en Dumbría, con una inversión de 25 millones de euros. Esta instalación permitirá sustituir entre un 15 % y un 30 % del carbón fósil empleado en la producción de ferroaleaciones por biomasa de origen vegetal. Según las estimaciones de la compañía, esta medida evitará la emisión de aproximadamente 50.000 toneladas de CO₂ cada año, contribuyendo a la transición energética y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.

“La diversificación de nuestra producción junto con la futura planta de carbón vegetal son dos hitos muy relevantes para Xeal y representan nuestra hoja de ruta hacia una industria más diversificada, sostenible y capaz de adaptarse a los cambios regulatorios y de mercado”, destacó María Couto, CEO de la compañía. La directiva subrayó además que “esto no sería posible sin el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos nuestros equipos humanos, capaces de afrontar nuevos retos con flexibilidad y actitud positiva”.

Con estos proyectos, XEAL consolida su papel como motor industrial en Galicia, reforzando su división industrial y posicionándose como proveedor estratégico en Europa. La empresa no solo diversifica su cartera de productos, sino que también se alinea con las tendencias de innovación tecnológica y sostenibilidad que marcarán el futuro del sector.