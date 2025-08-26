El Carné Xove 'ficha' a Ikea, que ofrecerá importantes descuentos a los usuarios

El Carné Xove suma a sus filas a un "refuerzo de lujo": Ikea. La Xunta de Galicia ha firmado un acuerdo con la popular marca de mobiliario que permitirá a los jóvenes de entre 18 y 30 años obtener importantes descuentos en sus compras.

La directora general de Juventud, Lara Meneses, y el Market Manager de Ikea, Benjawon Omark, sellaron hoy el convenio que integra al gigante sueco en la red de empresas colaboradoras del Carné Xove. Este acuerdo busca ofrecer nuevas ventajas y oportunidades a la juventud gallega en un ámbito tan relevante como el equipamiento del hogar, un gasto que a menudo supone un desafío para los jóvenes que se independizan o se mudan.

El punto clave de la colaboración es una atractiva promoción: por cada compra de 250 € o más, los poseedores del Carné Xove recibirán una tarjeta regalo equivalente al 15 % de su compra. Esta tarjeta podrá ser utilizada en futuras adquisiciones, incentivando así a los jóvenes a beneficiarse de esta oferta.

En la firma del acuerdo, Lara Meneses destacó que "continuamos mejorando e incrementando las oportunidades que se ponen a disposición de nuestra juventud a través del Carné Xove". Añadió que la iniciativa es "una herramienta muy útil para contribuir a su calidad de vida en muy diversos ámbitos, tanto a nivel cultural o deportivo, como en lo relativo al transporte o en lo que tiene que ver con otras cuestiones como, en este caso, el equipamiento de una vivienda".

Lara Meneses selló el acuerdo con Benjawon Omark / cedida

La promoción estará disponible para los usuarios del carné en las tiendas físicas de Ikea situadas en A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense. La Xunta continúa así su labor de ampliar la lista de colaboradores para ofrecer más beneficios a la juventud gallega.