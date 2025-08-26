El Carné Xove 'ficha' a Ikea, que ofrecerá importantes descuentos a los usuarios
Los jóvenes gallegos de entre 18 y 30 años podrán recibir una tarjeta regalo equivalente al 15% de su compra
El Carné Xove suma a sus filas a un "refuerzo de lujo": Ikea. La Xunta de Galicia ha firmado un acuerdo con la popular marca de mobiliario que permitirá a los jóvenes de entre 18 y 30 años obtener importantes descuentos en sus compras.
La directora general de Juventud, Lara Meneses, y el Market Manager de Ikea, Benjawon Omark, sellaron hoy el convenio que integra al gigante sueco en la red de empresas colaboradoras del Carné Xove. Este acuerdo busca ofrecer nuevas ventajas y oportunidades a la juventud gallega en un ámbito tan relevante como el equipamiento del hogar, un gasto que a menudo supone un desafío para los jóvenes que se independizan o se mudan.
El punto clave de la colaboración es una atractiva promoción: por cada compra de 250 € o más, los poseedores del Carné Xove recibirán una tarjeta regalo equivalente al 15 % de su compra. Esta tarjeta podrá ser utilizada en futuras adquisiciones, incentivando así a los jóvenes a beneficiarse de esta oferta.
En la firma del acuerdo, Lara Meneses destacó que "continuamos mejorando e incrementando las oportunidades que se ponen a disposición de nuestra juventud a través del Carné Xove". Añadió que la iniciativa es "una herramienta muy útil para contribuir a su calidad de vida en muy diversos ámbitos, tanto a nivel cultural o deportivo, como en lo relativo al transporte o en lo que tiene que ver con otras cuestiones como, en este caso, el equipamiento de una vivienda".
La promoción estará disponible para los usuarios del carné en las tiendas físicas de Ikea situadas en A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense. La Xunta continúa así su labor de ampliar la lista de colaboradores para ofrecer más beneficios a la juventud gallega.
