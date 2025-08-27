La firma gallega Inverbis lanza una solución para mejorar la eficiencia de los hospitales

Galicia refuerza su liderazgo en digitalización sanitaria gracias a una herramienta que optimiza hospitales mediante inteligencia artificial.

Se trata de SALUSBENCH, que llaga de la mano de la empresa tecnológica con sede en Lugo Inverbis y presenta un innovador sistema diseñado para mejorar la eficiencia de hospitales, laboratorios y centros asistenciales a través del análisis comparativo de procesos. La herramienta permite a los centros evaluar y mejorar su desempeño clínico y organizativo en tiempo real, transformando registros y datos reales en métricas claras que facilitan la detección de cuellos de botella, incumplimientos de protocolos y oportunidades de mejora. Todo ello, garantizando la confidencialidad y soberanía de la información de pacientes e instituciones.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero de UNIRISCO, Lugo Transforma, la USC y Pereimos S.L., y se implementará inicialmente en el demostrador multisectorial DATAlife, gestionado por el CESGA. Esta puesta en marcha posiciona a Galicia como un referente en digitalización sanitaria avanzada, al tiempo que proyecta la región como un polo de innovación tecnológica en el ámbito sanitario.

Innovación tecnológica y datos seguros

SALUSBENCH combina inteligencia artificial y minería de procesos para transformar datos clínicos y administrativos en indicadores de gestión útiles. Entre los principales indicadores que analiza se encuentran el tiempo entre diagnóstico y tratamiento, la duración de actividades clínicas, la repetición de tareas, el cumplimiento de protocolos y la gestión de colas en urgencias y quirófanos. Gracias a la aplicación de estándares internacionales de datos de salud y mecanismos de gobernanza sólidos, los hospitales pueden comparar resultados con otras instituciones sin comprometer la identidad de pacientes ni de centros.

El proyecto forma parte de una iniciativa financiada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU. La herramienta es modular, accesible por suscripción y contempla modelos de compensación para las entidades que contribuyan con datos. Además, se prevé su expansión a residencias de mayores y la futura conexión con espacios de datos europeos, consolidando un ecosistema sanitario digital más integrado y eficiente.

Inverbis, especializada en process mining, combina tecnología intuitiva con análisis de datos objetivos para ayudar a las organizaciones a identificar ineficiencias y tomar decisiones basadas en hechos. La empresa aplica políticas de igualdad y sostenibilidad en todas sus operaciones y cuenta con socios estratégicos en España y Portugal, proyectando su crecimiento hacia el resto de Europa.