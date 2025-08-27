La concesión de hipotecas se dispara hasta cifras no vistas desde 2011

La concesión de hipotecas alcanzó en los primeros seis meses del año su cifra más alta desde 2011. En total, entre enero y septiembre la banca concedió 243.257 créditos con una vivienda como colateral, casi un 25% más que en el mismo periodo del año 2024. Solamente en el mes de junio se otorgaron 41.834 préstamos, la mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los años 2003 y 2011, en los que se registró un gran 'boom' inmobiliario, el promedio de hipotecas concedidas durante el primer semestre fue de 496.900. Esta cifra se redujo drásticamente tras el estallido de burbuja, que se tradujo en una reducción masiva del crédito bancario al sector inmobiliario. Sin ir más lejos, el promedio del mismo periodo entre 2012 y 2020, año del estallido de la Covid-19, fue de 146.841 hipotecas al semestre. Superada la pandemia, el mercado ha vuelto a registrar un nuevo 'boom' que se ha visto traducido en un crecimiento de los préstamos, superando los 200.000 créditos semestrales —excepto en 2024 (casi 195.000)—, a pesar de la abrupta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo en 2022.

Según Juan Villén, director general del bróker hipotecario del portal inmobiliario Idealista, "los datos de hipotecas registradas sobre viviendas en el mes de junio continúan la buena racha del sector". "Continúa el fuerte crecimiento en la concesión de créditos, con un incremento notable en su importe medio debido a la tensión en los precios de la compraventa. Los tipos de interés se mantienen por debajo del 3% aunque la imparable subida de la vivienda hace que los compradores apenas se beneficien de la apertura de los bancos a unos precios que no se veían desde hace años. Además, las hipotecas fijas superan el umbral del 70% afianzando así la tranquilidad en el sector bancario y la prudencia de las familias. Durante los próximos meses es más que probable que, con el ritmo de compraventa y los datos económicos actuales, las cifras del mercado hipotecario sigan creciendo en positivo", añade.

Interés por debajo del 3%

Según la estadística del INE, el tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,99%, ligeramente por encima del 2,91% registrado en el mes anterior, aunque por debajo de la barrera psicológica del 3%, donde acumula ya cinco meses. El tipo medio logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años. "Las entidades financieras ya se han adaptado al nuevo ritmo marcado por el Euríbor y compiten con ofertas cada vez más atractivas para quienes necesitan financiación. En este contexto, la banca, con más margen para ajustar sus propuestas hipotecarias, no solo atrae a un mayor número de solicitantes, sino que consolidará un repunte significativo en sus ventas por la positiva concesión de créditos durante el año", comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

El plazo medio de las hipotecas residenciales ha sido de 25 años en el sexto mes de 2025, mientras el importe de estas subió un 15,5% interanual en junio, hasta los 168.363 euros y que el capital prestado aumentó un 52%, hasta los 7.043 millones de euros. En el último mes, solamente el 28% de las hipotecas se constituyó a tipo variable, mientras que el 72% lo hicieron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022. "Las hipotecas a tipo fijo siguen siendo las más demandadas, ya que en los últimos meses han sido desincentivadas por las caídas del Euríbor y ahora mostrarán una mayor competitividad, especialmente si las condiciones del mercado continúan mejorando. Además, las subrogaciones también están al alza, impulsadas por el interés de muchos hipotecados en mejorar sus condiciones y aprovechar la coyuntura favorable", concluye Matos, de Fotocasa.