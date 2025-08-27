Vegalsa-Eroski transfiere 40 millones de ahorro a sus clientes en el primer semestre

La compañía gallega de distribución Vegalsa-Eroski ha transferido a los clientes de sus establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León un volumen aproximado de 40 millones de euros en ahorro durante el primer semestre de 2025, entre los meses de febrero y julio. Esta cifra, tal como indica la compañía en un comunicado, se canalizó principalmente a través del programa de fidelización Eroski Club, además de promociones, ofertas vinculadas a sus marcas propias y descuentos especiales para familias.

Del total, 39,3 millones corresponden a ventajas para los clientes proporcionadas por Eroski Club, que cuenta con más de 925.000 socios activos. Entre las modalidades destacan la tarjeta Eroski Club Oro, que ofrece un ahorro fijo del 4% en todas las compras, y que puede alcanzar hasta un 6%; la tarjeta de pago Eroski Club, con un 1% adicional de ahorro fuera de los establecimientos del grupo; y el Plan Familias 0-12, que ofrece ventajas específicas para familias con hijos.

“Situamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Ser sus aliados en el ahorro de la cesta de la compra es una prioridad para Vegalsa-Eroski, apostando además por la calidad y el origen de los productos”, afirma Jesús Diz, director de Comercial & Marketing de la compañía.

A este ahorro se suman las acciones vinculadas a promociones generales y a más de 3.000 referencias de marcas propias, como Eroski Basic, Natur, Eroski Bio/Eco, Seleqtia y Belle, mediante campañas como “MarcaPropistas”, “Siempre Precios Bajos” y “Carro para una dieta saludable y equilibrada por 70 €”.

Apoyo a las familias

Además, la empresa sañala que 523.000 euros se destinaron a descuentos especiales para familias, beneficiando a usuarios de la Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia, a socios de la Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) y a titulares del carné oficial de familia numerosa de Castilla y León. Los descuentos aplicados fueron del 3% para Tarxeta Benvida y del 2,5% para familias numerosas.

“Con esta iniciativa queremos aliviar la carga económica de las familias, especialmente las numerosas, demostrando nuestro compromiso con las personas y la sociedad”, destaca Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski.