Gadis refuerza su expansión en Castilla y León con un nuevo supermercado en Valladolid
Ubicado en el Paseo de Zorrilla 58, el establecimiento genera 42 nuevos puestos de trabajo
La cadena de distribución alimentaria Gadis continúa su expansión en Castilla y León con la apertura de un nuevo supermercado en Valladolid, que eleva a 47 el número de establecimientos en esta comunidad. La empresa, de capital 100% gallego, genera ya más de 1.800 puestos de trabajo directos en la región y refuerza su compromiso con el empleo estable y de calidad. La inauguración, como indica un comunicado remitido a los medios, supone la incorporación de 42 nuevos profesionales, que atenderán las secciones de pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería.
El nuevo punto de venta, situado en el Paseo de Zorrilla 58, cuenta con 1.900 metros cuadrados de modernas instalaciones y ofrece más de 10.000 productos. La propuesta, señala la nota, incluye frescos de calidad, primeras marcas a precios competitivos, la marca propia IFA y un surtido con opciones veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, con el objetivo de proporcionar la mayor capacidad de elección a los clientes.
En la provincia de Valladolid, Gadis suma ya 23 supermercados, que se añaden a los que operan en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Además, la compañía dispone de un centro logístico en Medina del Campo y una plataforma de redistribución de pescado y marisco fresco en Valladolid, que permiten una distribución más ágil y un mejor servicio.
Comodidad, sostenibilidad y ahorro
El nuevo establecimiento se ha diseñado siguiendo criterios de accesibilidad y comodidad, con secciones organizadas para facilitar una compra rápida. También incorpora sistemas de eficiencia energética, como climatización e iluminación avanzadas, que contribuyen a la sostenibilidad.
Gadis mantiene su política activa de ahorro con precios ajustados y promociones constantes, como las Oportunigadis diarias, las ofertas semanales y los cupones de descuento de la app Gadis+.
