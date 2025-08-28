Gadis refuerza su expansión en Castilla y León con un nuevo supermercado en Valladolid

La cadena de distribución alimentaria Gadis continúa su expansión en Castilla y León con la apertura de un nuevo supermercado en Valladolid, que eleva a 47 el número de establecimientos en esta comunidad. La empresa, de capital 100% gallego, genera ya más de 1.800 puestos de trabajo directos en la región y refuerza su compromiso con el empleo estable y de calidad. La inauguración, como indica un comunicado remitido a los medios, supone la incorporación de 42 nuevos profesionales, que atenderán las secciones de pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería.

El nuevo punto de venta, situado en el Paseo de Zorrilla 58, cuenta con 1.900 metros cuadrados de modernas instalaciones y ofrece más de 10.000 productos. La propuesta, señala la nota, incluye frescos de calidad, primeras marcas a precios competitivos, la marca propia IFA y un surtido con opciones veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, con el objetivo de proporcionar la mayor capacidad de elección a los clientes.

Entrada del nuevo establecimiento de Gadis en la capital de Castilla y León / cedida

En la provincia de Valladolid, Gadis suma ya 23 supermercados, que se añaden a los que operan en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Además, la compañía dispone de un centro logístico en Medina del Campo y una plataforma de redistribución de pescado y marisco fresco en Valladolid, que permiten una distribución más ágil y un mejor servicio.

Comodidad, sostenibilidad y ahorro

El nuevo establecimiento se ha diseñado siguiendo criterios de accesibilidad y comodidad, con secciones organizadas para facilitar una compra rápida. También incorpora sistemas de eficiencia energética, como climatización e iluminación avanzadas, que contribuyen a la sostenibilidad.

Gadis mantiene su política activa de ahorro con precios ajustados y promociones constantes, como las Oportunigadis diarias, las ofertas semanales y los cupones de descuento de la app Gadis+.