La padronesa Cortizo ayuda a ahorrar casi 2.600 toneladas de CO2 con su aluminio reciclado

La alianza entre la multinacional padronesa del aluminio Cortizo y la promotora Aedas Homes, firmada en 2023, empieza a mostrar resultados tangibles en la reducción de la huella de carbono del sector inmobiliario español.

Durante 2024, la utilización del tocho Infinity, fabricado con aluminio 100 % reciclado posconsumo, permitió a Aedas Homes ahorrar 2.590 toneladas de CO₂ en una quincena de proyectos residenciales en distintas comunidades españolas. Este ahorro equivale a las emisiones anuales de unos 2.000 turismos y representa una reducción del 93,4 % de la huella de carbono de los materiales empleados en la construcción, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Alta calidad y bajas emisiones

El tocho Infinity se produce a partir de ventanas, puertas, fachadas y barandillas que llegan al final de su vida útil. Estos elementos se reintroducen en el ciclo productivo mediante un proceso de reciclaje que separa los distintos componentes, asegurando una materia prima de alta calidad que conserva todas las propiedades del aluminio convencional. Su fabricación genera 920 gramos de CO₂ por kilo, significativamente menos que el aluminio tradicional, un dato avalado por la Declaración Ambiental de Producto de Bureau Veritas.

Para Pablo Martínez, director de Prescripción de Cortizo, estos resultados representan “una demostración única de cómo la industria del aluminio puede contribuir a la descarbonización del parque inmobiliario español”. Añade que, apenas dos años después de firmar el acuerdo con Aedas Homes, “miles de familias ya disfrutan de viviendas con ventanas de altas prestaciones fabricadas con aluminio 100 % reciclado posconsumo”.

Por su parte, Diego Demaría, director de Sostenibilidad de Aedas Homes, destaca que el uso de este tipo de materiales permite a la compañía continuar avanzando hacia su objetivo de convertirse “en un referente en la construcción de ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas”.

Cortizo y Aedas Homes rubricaron una alianza el pasado 2023 / Cedida

El acuerdo entre Cortizo y Aedas Homes evidencia que la adopción de materiales reciclados no solo reduce significativamente las emisiones de CO₂, sino que también ofrece soluciones constructivas eficientes y sostenibles, que combinan ahorro energético, durabilidad y respeto al medio ambiente. Este proyecto refuerza la idea de que la transición hacia materiales reciclados puede ser un motor clave para la sostenibilidad en la industria de la construcción en España.