El Porco Celta cruza la frontera: arranca la exportación de lechones a Portugal

El Porco Celta da un paso firme en su expansión comercial con la apertura del mercado portugués. La semana pasada, la granja Outeiro de Manzadán, en O Corgo (Lugo), propiedad de Mercedes Fernández, realizó el primer envío de 50 lechones de raza Porco Celta con destino a Portugal. Los animales, de alrededor de 10 kilos y mes y medio de vida, serán comercializados por la compañía lusa Provara, con matadero en Oporto.

En Galicia operan actualmente 140 granjas de esta raza autóctona, con un censo de unos 4.000 animales, entre ellos 500 madres reproductoras y un centenar de sementales. La mayoría son explotaciones familiares de pequeño tamaño, aunque en los últimos años se han sumado proyectos de mayor volumen.

La exportación de lechones se presenta como una alternativa complementaria al mercado de animales cebados, con la que diversificar ingresos y evitar caídas de precios en épocas de menor consumo. Desde la Asociación de Criadores de Porco Celta (Asoporcel) destacan que “para que haya cada vez más granjas y más grandes es imprescindible que exista una salida comercial para los animales que producen”.

Las características morfológicas del Porco Celta, largas y estrechas, lo asemejan al bísaro portugués, lo que facilita su aceptación en el país vecino. La hostelería lusa demanda lechones de entre 10 y 15 kilos de peso vivo, con picos de consumo en Navidad, Semana Santa y verano. Ante esta oportunidad, Fernández prevé orientar su producción a este mercado y aumentar hasta 30 el número de madres reproductoras en 2026, adaptando los ciclos de parto a las épocas de mayor demanda.

Relaciones estables con Galicia

Por su parte, Provara comercializó el año pasado más de 80.000 animales en Portugal y busca establecer relaciones estables con criadores gallegos. El precio variará según la temporada y el tamaño de los lotes.

Para exportar animales vivos a otro país de la UE es necesario estar inscrito en el sistema europeo Traces, figurar como operador comercial y tramitar la documentación veterinaria pertinente, requisitos que Asoporcel considera asumibles. La entidad anima a las granjas gallegas a “sumarse a esta nueva línea de negocio, que abre una oportunidad real para diversificar y dar estabilidad al sector”.