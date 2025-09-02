Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gallega Externa abre en Zaragoza y alcanza las 20 oficinas en España y Portugal

La compañía de recursos humanos refuerza su expansión con su llegada a Aragón, dentro de su Plan Estratégico 2023-2027

La empresa gallega Externa se expande con nueva oficina en Zaragoza

La compañía gallega Externa da un nuevo paso en su proceso de expansión con la apertura de una delegación en Zaragoza, que se enmarca dentro del Plan Estratégico 2023-2027 y eleva su red a 18 oficinas en España y 2 en Portugal. Con sede central en A Coruña y de capital 100 % nacional, la firma está especializada en gestión integral de recursos humanos, trabajo temporal (ETT), externalización de servicios (outsourcing), selección directa, formación y consultoría.

La elección de Zaragoza, responde a su papel como nudo estratégico para sectores como la logística, el agroalimentario, la automoción, la defensa o las tecnologías de la información, en un contexto de crecimiento económico y previsiones de aumento del empleo en los próximos años. La nueva sede se ubica en la calle Mártires de Zaragoza y estará liderada por Fernando J. Duce, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en dirección y gestión de recursos humanos en distintos sectores y ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona.

Expansión internacional

La red de Externa en España incluye sedes en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca, y se completa con las delegaciones en Oporto y Lisboa, abiertas en 2024, que han supuesto la entrada de la empresa en el mercado luso y en otros destinos internacionales.

