La gallega Externa abre en Zaragoza y alcanza las 20 oficinas en España y Portugal
La compañía de recursos humanos refuerza su expansión con su llegada a Aragón, dentro de su Plan Estratégico 2023-2027
La compañía gallega Externa da un nuevo paso en su proceso de expansión con la apertura de una delegación en Zaragoza, que se enmarca dentro del Plan Estratégico 2023-2027 y eleva su red a 18 oficinas en España y 2 en Portugal. Con sede central en A Coruña y de capital 100 % nacional, la firma está especializada en gestión integral de recursos humanos, trabajo temporal (ETT), externalización de servicios (outsourcing), selección directa, formación y consultoría.
La elección de Zaragoza, responde a su papel como nudo estratégico para sectores como la logística, el agroalimentario, la automoción, la defensa o las tecnologías de la información, en un contexto de crecimiento económico y previsiones de aumento del empleo en los próximos años. La nueva sede se ubica en la calle Mártires de Zaragoza y estará liderada por Fernando J. Duce, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en dirección y gestión de recursos humanos en distintos sectores y ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona.
Expansión internacional
La red de Externa en España incluye sedes en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca, y se completa con las delegaciones en Oporto y Lisboa, abiertas en 2024, que han supuesto la entrada de la empresa en el mercado luso y en otros destinos internacionales.
