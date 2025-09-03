BBVA se convierte en patrocinador oficial de la primera San Diego Comic-Con Málaga

BBVA será patrocinador oficial de la primera edición internacional de la San Diego Comic-Con, que tendrá lugar en Málaga. Tras más de cinco décadas de historia en Estados Unidos, este evento icónico de la cultura pop y el entretenimiento llega por primera vez fuera de su país de origen, marcando un hito cultural con gran proyección internacional.

El patrocinio forma parte de la estrategia de BBVA para adentrarse en el territorio de la cultura pop, un ámbito clave para conectar con las nuevas generaciones y generar nuevas formas de relación. La alianza con la Comic-Con refuerza la conexión entre los valores de creatividad y comunidad y el compromiso del banco con acompañar a los jóvenes en momentos decisivos de su vida.

La elección de Málaga como sede subraya su papel como motor cultural, tecnológico y empresarial con proyección global. El evento será un punto de encuentro para que los jóvenes compartan sus pasiones y, al mismo tiempo, para que BBVA les traslade su compromiso con la autonomía y la independencia financiera.

El respaldo de la entidad también es una apuesta por la urbe andaluza como hub de innovación y atracción de inversión. Con infraestructuras modernas, conectividad internacional y un entorno social dinámico, la ciudad se consolida como una de las capitales europeas con mayor crecimiento y atractivo.

La San Diego Comic-Con Málaga ofrecerá una programación de gran alcance con exposiciones, estrenos, paneles, concursos de cosplay y K-Dance, entre otras actividades. Se prevé que reúna a decenas de miles de asistentes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), generando un impacto cultural y mediático de primer nivel.