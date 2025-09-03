El Ejército de Tierra reforzará su flota con otros 15 Vamtac ST5 de la compostelana Urovesa

El fabricante compostelano Urovesa suministrará 15 vehículos blindados Vamtac ST5 al Ejército de Tierra, dentro de un contrato que forma parte del plan de modernización de sus medios de movilidad táctica. La adjudicación, formalizada el pasado 20 de agosto por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, asciende a 8,07 millones de euros e implica la entrega antes del 15 de diciembre de 2025.

Según publica Infodefensa.com, el pedido contempla dos variantes: diez unidades de la versión Alta Protección BN3 bivalente, diseñadas para misiones con elevado nivel de riesgo y preparadas para integrar torretas de armas remotas, y cinco unidades del modelo BN1, configuradas con lanzador de misiles Spike para misiones anticarro. Ambas versiones están concebidas como MRAP (vehículos protegidos frente a minas y emboscadas), incrementando la seguridad de la tripulación en escenarios de alta amenaza.

La versión BN3 incorpora blindaje reforzado, kits de protección perimetral, sistemas de detección y supresión de incendios, control centralizado de presión de neumáticos y preinstalaciones para sistemas de comunicaciones tácticas. La variante BN1 con Spike, por su parte, incluye afuste para arma defensiva, protección balística y plataforma ajustable para el tirador, además de la integración del sistema anticarro de última generación.

Mayor protección y capacidad de combate

La entrega se realizará en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas nº 1 en Torrejón de Ardoz y los vehículos contarán con dos años de garantía, así como disponibilidad de repuestos durante dos décadas. Con esta compra, el Ejército refuerza su protección en operaciones internacionales y potencia su capacidad de combate contra vehículos blindados enemigos en entornos de alta intensidad.

Con sede en Santiago y planta de producción en la localidad pontevedresa de Valga, Urovesa, presidida por Justo Sierra, es suministradora oficial del Ministerio de Defensa de España desde 1984. Su vehículo estrella es el VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico), fabricado desde 1998, con varias versiones (I3, S3, ST5) y más de 4.500 unidades producidas, usadas en operaciones como Afganistán, Congo y Líbano.