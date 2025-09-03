Galicia suma 300 ricos más en solo un año y su renta crece en 9.000 millones

La radiografía que cada año realiza UBS evidencia que, a pesar de la cacareada ola de incertidumbre y los riesgos para la economía del tetris geopolítico, la riqueza mundial sigue creciendo con fuerza. Europa, Oriente Medio y África empujaron en 2023. En 2024 le toca a Norteamérica, «impulsado por la estabilidad del dólar estadounidense y el optimismo de los mercados financieros». «Estados Unidos y China continental representan conjuntamente más de la mitad de la riqueza personal total de nuestra muestra», señala la nueva edición de The changing world of wealth (El cambiante mundo de la riqueza). La corporación financiera suiza extiende su análisis a más de 60 mercados, incluido España.

Aquí sitúa uno de los mayores incrementos per cápita, cerca del 10%; y una de las cifras más altas también de millonarios. Calcula que 1,2 millones de habitantes en el país superan el millón de dólares, unos 857.000 euros al cambio actual. España ocupa la decimosegunda posición del ranking global, por detrás de Estados Unidos (23,8 millones de millonarios); China continental (6,3 millones); Francia (2,9 millones); Japón (2,7 millones); Alemania (2,7 millones); Reino Unido (2,6 millones); Canadá (2,1 millones); Australia (1,9 millones); Italia (1,3 millones); Corea del Sur (1,3 millones); y Países Bajos (1,3 millones).

Oficialmente, en España viven 228.575 ricos que acumulan 934.020 millones de euros en efectivo y todo tipo de propiedades, según el análisis de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio de 2023 publicado ayer por la Agencia Tributaria. De ellos, 8.944 residen en Galicia, otro máximo histórico. El número de acaudalados en la comunidad aumentó en 310 en solo un año y su renta engordó en cerca de 9.000 millones de euros (el 15,1%), hasta rozar los 67.000 millones.

Dentro de los ricos gallegos existe incluso un grupo más reducido de multimillonarios. Son 723.

Aplicación del gravamen

Como regla general, el gravamen se aplica a los contribuyentes que posean bienes y derechos con un valor por encima de los 2 millones. Hay un mínimo exento de 700.000 euros, de 300.000 en el caso de la vivienda habitual y quedan fuera también los negocios familiares y las participaciones de capital en este tipo de empresas.

¿Y qué es lo que guarda este selecto colectivo en Galicia en el bolsillo? En bienes inmuebles alcanzan los 5.193 millones de euros tras un alza del 4,4% respecto a 2022. La mayoría son edificaciones y terrenos ubicados de naturaleza urbana, por un importe que ronda los 5.000 millones de euros; y los de naturaleza rústica están tasados en 1405, millones de euros. Otros 298 millones son inmuebles afectos a actividades económicas. El capital mobiliario nutre la riqueza de los grandes patrimonios en Galicia y aumentó el 16,3%: 60.556 millones de euros.

impuesto sobre el patrimonio de Galicia / Hugo Barreiro

Entre los valores que cotizan en mercados, destaca el subidón del 91% en títulos de deuda pública, obligaciones y productos similares (620,5 millones de euros); y, sobre todo, las acciones en entidades jurídicas exentas del pago del impuesto, con un saldo neto que se multiplica por 12 en 2024 y llega a los 4.238 millones de euros.

Entre las participaciones no negociables en mercados de valores están también el resto de acciones en empresas, unos 41.642 millones de euros, un 6% más. El dinero colocado en depósitos en cuentas corrientes y de ahorro mermó el 0,7% (3.330 millones de euros); las obligaciones y bonos se elevaron el 17,6% (106 millones); las acciones en instituciones de inversión engordaron el 50% (683 millones); y el 18% las acciones en otras entidades jurídicas (2.957 millones).

Los ricos de Galicia tienen 777 millones en seguros de vida (10,2% de alza anual); y 58,3 millones en rentas temporales y vitalicias (28%). El valor de vehículos, joyas o pieles menguó el 5,9% (172,6 millones); mientras que el capítulo de objetos de arte y antigüedades repuntó el 3,6% (88,4 millones). Hay 72 grandes patrimonios de la comunidad con 26,7 millones de euros en monedas virtuales, casi el triple que el ejercicio anterior (10,7 millones).

Dentro de los ricos gallegos existe incluso un grupo más reducido de multimillonarios. Son 723, concretamente, que acaparan el 76,7% de todo el patrimonio declarado, por encima de los 52.000 millones de euros.

Entre los declarantes con cuota del impuesto, alrededor de 8.400, el patrimonio declarado escaló el 11%, situándose en los 7,6 millones de euros. Solo en Madrid se notifica un importe medio mayor, 11,1 millones. En el conjunto del Estado son 4,1 millones.

La base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio en Galicia en 2022 ascendió a 13.949 millones de euros después de un incremento anual del 19,4%. Se recaudaron 79,1 millones. El tipo medio llegó al 0,92%, el más alto de todo el país, y el efectivo fue del 0,57%. Con la entrada en vigor el Impuesto sobre Grandes Fortunas, de gestión estatal para contrarrestar las enormes bonificaciones de algunas autonomías a la fiscalidad de los que más tiene, los ingresos totales rebasaron los 1.970 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo