Grupo Puentes marca un hito en la construcción y obtiene una certificación pionera en IA

Buenas noticias para la compañía con sede en Sigüeiro Grupo Puentes, que se ha convertido en la primera el sector de la construcción en obtener la certificación internacional ISO/IEC 42001 en gestión de la inteligencia artificial (IA), un estándar pionero que garantiza el uso ético, seguro y controlado de estas tecnologías en los procesos corporativos. El reconocimiento, otorgado por AENOR, se suma a la ISO 31000 para la gestión de riesgos y a la ISO 50001 para la gestión energética, fortaleciendo la capacidad de anticipación, resiliencia y eficiencia de la firma.

La consecución de estas certificaciones tuvo lugar en la sede de AENOR, en un acto presidido por Purificación Torreblanca, CEO de Grupo Puentes, y Rafael García Meiro, CEO de AENOR. Torreblanca destacó que este hito refleja “el esfuerzo del Grupo por alcanzar la excelencia y avanzar en la mejora constante del buen gobierno y el compromiso con el entorno”. García Meiro, por su parte, subrayó que “es una gran noticia para la sociedad contar con empresas que innoven y mantengan un firme compromiso ético”.

La ISO/IEC 42001 establece un marco reconocido internacionalmente para desarrollar, implementar y gestionar sistemas de IA de manera responsable, transparente y fiable, incluyendo controles y guías para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. La ISO 31000 avala el modelo de gestión de riesgos corporativos implantado por Grupo Puentes, mientras que la ISO 50001 certifica su política energética, orientada a la reducción del consumo y al uso responsable de los recursos.

Estas acreditaciones se integran en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Grupo Puentes, una arquitectura digital transversal que conecta procesos, roles y herramientas, alineando la operativa diaria con los objetivos estratégicos. Desde su incorporación al grupo China Road and Bridge Corporation (CRBC) en 2020, la empresa ha acelerado su transformación hacia un modelo más digital, profesionalizado y ético.

Con estas tres incorporaciones, Grupo Puentes suma ya 13 certificaciones internacionales que abarcan desde calidad y medioambiente hasta ciberseguridad e innovación, consolidando su posición como referente en la construcción de las infraestructuras del futuro con un modelo basado en la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo.

Más de 1.500 proyectos en cuatro décadas

Fundada en 1977, Grupo Puentes nació con el objetivo de construir las infraestructuras de las nuevas generaciones. Desde su sede en Galicia desarrolla proyectos de referencia a nivel global, con especial presencia en España y Latinoamérica. En sus más de 45 años de historia, ha completado más de 1.500 proyectos, especializándose en obra pública, obra privada y gestión de concesiones, siempre con una vocación de servicio a la ciudadanía.

La compañía cuenta con más de 1.000 profesionales dedicados a la excelencia técnica, la innovación y la satisfacción del cliente. Su modelo de negocio se basa en principios éticos, responsabilidad y creación de valor sostenible, promoviendo el desarrollo, el empleo, la educación y la cultura en los entornos donde opera.