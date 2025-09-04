CaixaBank impulsa la financiación empresarial en Galicia con un aumento del 15%

CaixaBank ha destinado 871 millones de euros a la financiación de empresas gallegas durante el primer semestre de 2025, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra se ha materializado en 3.085 operaciones de crédito, dirigidas principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de reforzar su liquidez y respaldar sus planes de inversión y expansión.

El director territorial de CaixaBank en Galicia, Juan Pedro Badiola, destacó que “las empresas son clave para el empleo y la generación de riqueza y, por tanto, un motor esencial del desarrollo económico y social de nuestro territorio”. Badiola subrayó además la “solidez del compromiso de la entidad con las empresas, a quienes acompañamos en su día a día con asesoramiento experto y apoyo constante”.

CaixaBank ofrece soluciones financieras especializadas adaptadas a cada necesidad, incluyendo factoring, confirming y renting, así como el Plan de Estímulo a la Inversión, mediante el cual un equipo de especialistas analiza la situación de cada empresa para ofrecer financiación a medida que impulse su competitividad y crecimiento.

En Galicia, la entidad dispone de siete oficinas y centros especializados en atención empresarial, donde profesionales altamente cualificados brindan un servicio integral, más allá de lo financiero, para acompañar a las empresas en su desarrollo.

Datos nacionales

A nivel nacional, CaixaBank se consolida como entidad de referencia para empresas en España, con 214 centros de empresa y más de 2.300 profesionales especializados en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes. Asimismo, apoya a sus clientes con soluciones operativas internacionales, con presencia en 156 mercados y asesoramiento en operaciones de exportación e inversión en el extranjero.

Dentro de su estrategia de sostenibilidad, CaixaBank ha lanzado un nuevo Plan Trienal de Sostenibilidad, que forma parte del Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, contribuyendo a una economía más responsable y al desarrollo económico y social de la sociedad.