Vegalsa-Eroski y Clusaga lanzan una campaña para promover la innovación y excelencia de los productos gallegos

El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y Vegalsa-Eroski presentaron en el hipermercado Eroski A Sionlla en Santiago la campaña “Galicia Alimentación 2025: Innovación & Excelencia”, una iniciativa que pone en valor la calidad y creatividad de los productos gallegos reconocidos en los Premios Galicia Alimentación 2025. Estos premios, celebrados el pasado 26 de junio en la Cidade da Cultura, distinguieron a empresas y productos en las categorías de producto innovador y producto excelente, así como las iniciativas más destacadas del sector alimentario gallego.

En el acto participaron representantes de Clusaga, como Juanjo de la Cerda, CEO, y Roberto Alonso, director, y de Vegalsa-Eroski, entre ellos Florentino Vázquez, director de negocio Eroski, y Jorge Eiroa, director de compras. Todos destacaron la importancia de esta colaboración para dar visibilidad a los productos gallegos, reforzar su presencia en el mercado y acercar directamente al consumidor la innovación y excelencia del sector. Además, estuvieron presentes representantes de las once empresas participantes, que dieron a conocer sus contribuciones al ecosistema alimentario gallego.

Una cuidada selección

Durante todo el mes de septiembre, los consumidores podrán descubrir una selección de productos que van desde clásicos de supermercado hasta propuestas gourmet, como la ginebra ecológica ADA Berries de Pazo de Valdomiño, las Perlas de Vinagre de Vinagres do Ribeiro o la granola BIO Easy Nola de Lenatt. Entre los finalistas también destacan el licor de hierbas aromáticas de Pazo de Valdomiño, el vermú Povarelo, el vino blanco sin alcohol Marieta Sin de Martín Códax, el kéfir café de Casa Grande de Xanceda, la castaña con chocolate de Cuevas, el helado de queso de Arzúa con membrillo de Bico de Xeado, el yogur helado para mascotas de YowUp!, el pastrami artesanal de vacuno de Montepicato y las Conservas Fusión de Friscos.

Coincidiendo con la campaña, Clusaga lanzó un sello oficial de reconocimiento que las marcas ganadoras y finalistas podrán utilizar para identificar los productos distinguidos por los premios, reforzando la confianza y prestigio de las empresas gallegas. Además, los clientes de Vegalsa-Eroski podrán participar en un sorteo de cinco lotes exclusivos que incluyen todos los productos destacados. La participación es sencilla: basta con comprar alguno de los artículos de la promoción, escanear el código QR disponible en las tiendas y completar el formulario en línea con la imagen del ticket de compra. El sorteo se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma Easypromos y los ganadores recibirán sus lotes en el establecimiento de referencia.

Esta colaboración refuerza la identidad gastronómica gallega y consolida un ecosistema alimentario innovador, creativo y distintivo, situando a Galicia como referente en la producción de alimentos de alta calidad reconocidos a nivel nacional e internacional.

El Clúster Alimentario de Galicia es una asociación sin ánimo de lucro integrada por más de 200 socios, incluyendo empresas productoras y transformadoras, universidades y centros tecnológicos, que busca fortalecer e internacionalizar el sector de alimentos y bebidas en la región. Por su parte, Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 289 establecimientos, apoyados por plataformas logísticas y tecnológicas avanzadas para distribuir productos frescos y generales.