La industria naval-marítima gallega exhibe su potencial en la capital de Perú
La patronal Asime participa en la feria Expo Pesca & AcuiPerú de Lima junto a varias empresas para reforzar la proyección internacional del sector
La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) está presente esta semana en la feria internacional Expo Pesca & AcuiPerú, que se celebra en Lima y reúne a cientos de expositores y miles de visitantes de toda América Latina. La cita se consolida como un punto de encuentro clave para la innovación, el equipamiento y la modernización de la industria naval y pesquera en la región andina.
Asime participa con un stand conjunto junto a las empresas asociadas Kinarca, 360 Data y Reparaciones Navales Díaz, mientras que otras compañías del colectivo, como Ibercisa y Optimar, también han viajado a la capital peruana para establecer contactos y explorar oportunidades de negocio.
El secretario general de Asime, Enrique Mallón, destacó la relevancia estratégica de esta cita para el sector gallego: “Expo Pesca nos permite explorar oportunidades en modernización de flotas, soluciones de equipamiento y tecnologías avanzadas de procesamiento y conservación. Hemos mantenido reuniones con armadores peruanos interesados en equipamientos para plantas de procesamiento de pescado, lo que abre nuevas puertas para empresas gallegas ya activas en el país”.
Durante la visita, la delegación también recorrió las instalaciones del astillero público SIMA (Servicios Industriales de la Marina), donde pudo comprobar de primera mano su capacidad tecnológica y nivel de profesionalidad. Según Mallón, la industria naval-marítima gallega “cuenta con una oferta integral a lo largo de toda la cadena de valor” y ha destinado el 90% de los buques construidos en la última década a la exportación.
Próximos eventos
Además, Asime está promocionando en Lima la tercera edición del Congreso Internacional Maritime Trends Summit, que se celebrará en Vigo los días 10 y 11 de diciembre de 2025, y que reunirá a más de 200 representantes internacionales de armadas, astilleros, armadores, empresas de propulsión, promotores de eólica marina e institutos de investigación.
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Abre unha residencia universitaria no corazón histórico de Santiago: Loureiros Dorm
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Falece a histórica militante África Leira Sanmartín
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Ya es oficial el nuevo registro horario: las empresas tienen que dar a los trabajadores un recibo con las horas extra
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas