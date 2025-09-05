La industria naval-marítima gallega exhibe su potencial en la capital de Perú

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) está presente esta semana en la feria internacional Expo Pesca & AcuiPerú, que se celebra en Lima y reúne a cientos de expositores y miles de visitantes de toda América Latina. La cita se consolida como un punto de encuentro clave para la innovación, el equipamiento y la modernización de la industria naval y pesquera en la región andina.

Asime participa con un stand conjunto junto a las empresas asociadas Kinarca, 360 Data y Reparaciones Navales Díaz, mientras que otras compañías del colectivo, como Ibercisa y Optimar, también han viajado a la capital peruana para establecer contactos y explorar oportunidades de negocio.

El secretario general de Asime, Enrique Mallón, destacó la relevancia estratégica de esta cita para el sector gallego: “Expo Pesca nos permite explorar oportunidades en modernización de flotas, soluciones de equipamiento y tecnologías avanzadas de procesamiento y conservación. Hemos mantenido reuniones con armadores peruanos interesados en equipamientos para plantas de procesamiento de pescado, lo que abre nuevas puertas para empresas gallegas ya activas en el país”.

Durante la visita, la delegación también recorrió las instalaciones del astillero público SIMA (Servicios Industriales de la Marina), donde pudo comprobar de primera mano su capacidad tecnológica y nivel de profesionalidad. Según Mallón, la industria naval-marítima gallega “cuenta con una oferta integral a lo largo de toda la cadena de valor” y ha destinado el 90% de los buques construidos en la última década a la exportación.

Próximos eventos

Además, Asime está promocionando en Lima la tercera edición del Congreso Internacional Maritime Trends Summit, que se celebrará en Vigo los días 10 y 11 de diciembre de 2025, y que reunirá a más de 200 representantes internacionales de armadas, astilleros, armadores, empresas de propulsión, promotores de eólica marina e institutos de investigación.