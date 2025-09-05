Los tres trucos de los economistas para ahorrar en el Mercadona: "Se ahorra un montón de dinero"

La inflación está destrozando la economía de las familias. Los salarios no suben igual para todos y, sin embargo, los precios no paran de aumentar. Cada vez con más los malabares que muchos realizan sobre sus finanzas domésticas para poder llenar la cesta de la compra.

Por ello, los trucos de ahorro, las enseñanzas sobre las ya famosas "finanzas personales" u otros tipos de consejos de los expertos se han vuelto más tendencia que nunca.

Precisamente, @javi.saandoval es uno de eso profesionales de las finanzas que comparten tips para que los usuarios puedan aplicarlo en su día a día. En uno de sus últimos vídeos, el consultor reveló tres trucos con los que se ahorra "un montón de dinero en el supermercado".

Los tres trucos para ahorrar en el supermercado

Simulando ser cualquiera de nosotros, el influencer empieza el vídeo con algo que todos hemos dicho en algún momento: "Mercadona está carísimo. Me he gastado 150 euros y solo he llenado dos bolsas".

Como si de un amigo economista se tratase, un Javier Sandoval con otra ropa le responde: "Yo desde que uso estos tres trucos, ahorro un montón de dinero". Ante la estupefacción del "frustrado cliente de Mercadona", el consultor financiero empieza a enumerar los tres consejos para ahorrar en la cesta de la compra: