SECTOR INMOBILIARIO
Aedas Homes y LandCo venden más de 40 viviendas por más de 18 millones en un proyecto en Portugal
La promoción cuenta con 116 viviendas repartidas en una torre de 17 plantas
EP
La promotora inmobiliaria Aedas Homes y LandCo, compañía de Banco Santander centrada en la promoción integral de suelo y desarrollo urbanístico, han vendido más de 40 viviendas de la promoción Ribamar, ubicada en la localidad portuguesa de Portimão por un importe superior a los 18 millones de euros, ha informado la promotora en un comunicado.
"Como preveíamos, el ritmo de comercialización está siendo muy alto. Esta elevada cifra de operaciones confirma, por un lado, el acierto del proyecto y la confianza de la marca Aedas Homes y, por otra parte, ratifica la gran experiencia en cliente internacional de Aedas Homes", ha afirmado el responsable de Aedas Homes en Portugal, José Ignacio Fernández.
Fernández ha señalado que el nuevo residencial, que salió oficialmente al mercado a finales del mes de julio, "está atrayendo a una demanda residente y extranjera muy exigente y que desea una vivienda exclusiva y de calidad". "El cliente está siendo muy consciente de que es un proyecto único y una de las últimas oportunidades residenciales en la costa del Algarve, en la ciudad de Portimão", ha destacado.
Según ha informado la promotora, el comprador residente en Portugal acapara más del 80% de las adquisiciones, mientras que el cliente foráneo supone el restante 20%, con una "importante presencia de inversores que han visto una gran oportunidad".
"Todos valoran la ubicación estratégica de la promoción cerca del mar, su diseño arquitectónico de vanguardia, sus innovadoras viviendas sostenibles abiertas al exterior a través de grandes terrazas y las completas zonas comunes. Hablamos de un proyecto muy especial hecho por y para aportar una gran calidad de vida a sus residentes", ha apuntado Fernández.
116 viviendas en 17 plantas
Ribamar se desarrolla sobre un suelo propiedad de la cartera de LandCo y cuenta con una edificabilidad de 14.000 metros cuadrados residenciales y 2.200 metros cuadrados comerciales. La promoción está compuesta por 116 viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, distribuidas en una torre de 17 plantas -incluida la planta ático-, todas ellas con terrazas privadas de hasta 60 metros cuadrados. Entre sus zonas comunes destacan la piscina, gimnasio, club social, solárium, espacio infantil y coworking.
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos