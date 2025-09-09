El coche de segunda mano más vendido de España: un 'clásico' de las carreteras

Los gallegos que quieran comprar un coche de segunda mano tienen que desembolsar ya más de 18.000 euros de media, después de encarecerse el mercado un 8,4% en el último año, según el barómetro mensual de Coches.net, la mayor plataforma de compraventa de vehículos usados de España.

De esta forma, el precio promedio de un vehículo de segunda mano marca nuevos máximos en agosto, al superar la barrera simbólica de los 18.000 euros (18.086), lo que supone el valor absoluto más alto registrado en los 31 últimos meses. Aunque el aumento mensual de agosto (+1,6%) es muy similar al del mes anterior (+1,5%), lo cierto es que la subida interanual sigue consolidando una tendencia alcista que ya suma once meses consecutivos.

En datos de ventas, agosto terminó con un total de 166.448 unidades vendidas, según datos de Ideauto para Coches.net, lo que representa un aumento del 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pero... ¿Cuál es el coche usado más demandado? Pues un clásico de las carreteras de Galicia: el Volkswagen Golf ha sido el modelo más vendido en el pasado mes de agosto en el mercado de segunda mano, con 5.207 entregas, que le mantienen como el modelo usado con más demanda en España. En segundo lugar, el Renault Megane ha acumulado 4.912 ventas (-0,5% menos) y el Seat Ibiza ha terminado en tercer lugar, con 4.493 comercializaciones (un 5,6% menos que en agosto de 2024). El Ford Focus aumenta más de un 9% sus ventas y Citroën logra colocar su modelo C4 en el top de los cinco modelos de ocasión más vendidos por segundo mes consecutivo, con 4.163 y 3.837 ventas, respectivamente.

Por marcas, las más vendidas en el mercado de ocasión vuelven a ser Volkswagen, Seat, Peugeot, Renault y Citroën en el octavo mes del año.

«La evolución de los precios del vehículo de ocasión refleja una tendencia alcista, pero no por ello deja de ser una opción atractiva para el conductor. De hecho, la caída de precios en los seminuevos junto a su crecimiento de stock puede convertirse en un incentivo clave: facilita el acceso a vehículos más modernos y eficientes, y contribuye a dinamizar la renovación del parque, con los beneficios que esto conlleva en materia de seguridad y sostenibilidad», explica un responsable de Coches.net., Marcel Blanes.

Evolución del mercado según Coches.net / CEDIDA

Más gasolina y diésel

El análisis por tipo de combustible revela que las motorizaciones tradicionales siguen fuertes y lideran el ranking de precios. Los vehículos de gasolina siguen en cabeza, con un precio medio de 17.501 euros y un crecimiento interanual del 8,5%. En el último mes de agosto, además, se vendieron 63.046 unidades, ocupando el 37,9% de las ventas.

Les siguen los diésel, que alcanzan los 14.207 euros, un 4,6% más que en agosto de 2024, y mantienen su posición como la opción más abundante en el mercado de ocasión (49,1% de cuota) con 81.652 unidades.

En paralelo, los eléctricos e híbridos siguen ajustando sus precios: en agosto se situaron en 30.672 euros, lo que supone un descenso interanual del 5,7%, pese a un leve repunte mensual.

En datos de ventas, los híbridos, en sus distintas versiones, sumaron más de 19.000 unidades vendidas (el 11,4%). Los eléctricos puros de ocasión llegaron a las 1.841 unidades vendidas (1,1%). En total, los electrificados (eléctricos e híbridos) ya representan el 15% del total, tras crecer un 48% interanual, consolidando su progresiva presencia en el mercado de segunda mano pese a la caída de sus precios.

El seminuevo se abarata

El análisis por edad refleja una marcada polarización del mercado de modelos usados. Los vehículos de más de 20 años son los que más encarecen su precio (+15,5% interanual), hasta los 5.998 euros, seguidos por los de 16 a 20 años (+13,1%) y un precio medio de 6.746 euros y los de 11 a 15 años (+9,8%) con un precio medio de salida en agosto de 11.054 euros. En contraste, los seminuevos (menos de un año) se abaratan un 8,6%, aunque su precio medio sigue siendo elevado: 36.806 euros.