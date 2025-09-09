Neinor reparte un bonus de 750.000 euros en acciones entre sus directivos tras lanzar la opa sobre Aedas

Neinor Homes repartió antes de empezar las vacaciones de verano un bonus extraordinario valorado en más de 750.000 euros a su equipo directivo conformado por ocho ejecutivos, tras encarrilar la promotora la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre su rival Aedas Homes. Esta retribución, que se ha realizado en títulos de la propia compañía, fue aprobada por el consejo de administración en su reunión del 24 de julio y entregada durante la segunda semana de agosto, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Son ocho los directivos que se han beneficiado de esta retribución de carácter extraordinario, que se produce por el buen rumbo de la operación de Aedas, según las fuentes consultadas, aunque desde la propia Neinor no ha confirmado este punto y ha declinado hacer comentarios a esta información. En total, los ejecutivos de la firma inmobiliaria han recibido 42.719 acciones, con un valor de mercado a cierre de la jornada bursátil del 5 de agosto, día en la que se entregaron, de 752.708 euros.

El directivo que ha resultado más agraciado ha sido Jordi Argemí, número dos de Neinor y cerebro de la opa sobre Aedas junto a Juan Pepa, consejero dominical en representación de Stoneshield, segundo mayor accionista de la promotora. Neinor ha entregado al consejero delegado adjunto y director financiero de la empresa 13.935 títulos, con un valor de mercado de 245.534 euros. Por detrás, Borja García-Egotxeaga, consejero delegado y primer espada, ha sido agraciado con 8.361 acciones valoradas en 147.320 euros. En un segundo escalafón se sitúa la retribución de Mario Lapiedra, director general Inmobiliario de la promotora, que recibe 7.820 títulos con un valor de 137.788 euros, y la de Jorge Pepa, director general de Desarrollo y hermano del mencionado exdirectivo de Lone Star, que suma 6.689 acciones cuyo precio ascendía a 117.860 euros el día de su recepción.

Los cuatro ejecutivos restantes beneficiados son Gabriel Sánchez Cassinello, director general de Negocio, al que se le otorgan 1.738 acciones valoradas en 30.623 euros; Fernando Hernanz de Dueñas, director general de Operaciones, con 1.520 títulos tasados en 26.782 euros, y José Cravo y David Hernández, directores de Relación con Inversores y Asesoría Jurídica, respectivamente, que ambos recibieron 1.328 acciones con un valor de 23.399 euros, según las notificaciones enviadas al regulador cinco días más tarde de la recepción.

Opa admitida a trámite

Neinor lanzó oficialmente la opa sobre Aedas el pasado 16 de junio, operación que fue admitida a trámite por la CNMV el pasado 21 de julio y está pendiente de recibir las autorizaciones pertinentes, algo que previsiblemente ocurrirá en las próximas semanas. El objetivo es que la compañía comandada por García-Egotxeaga disponga del control de su rival antes de terminar el año, dado que no se espera oposición en el periodo de aceptación. Neinor cuenta con un acuerdo irrevocable de venta por parte de Castlelake, máximo accionista de Aedas con el 78% del capital.

Con esta transacción, Neinor Homes se hará con el control de un banco de suelo con capacidad para desarrollar hasta 20.000 viviendas en los próximos años, el 50% en Madrid, uno de los mercados más dinámicos del país, que adquiere con un descuento del 30% con respecto a su valor. Aedas pasará a formar parte de una filial de Neinor que ha levantado 750 millones de euros en una emisión de bonos senior respaldada por varios fondos de deuda de la gestora norteamericana Apollo.