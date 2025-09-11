BBVA impulsa a las pymes rurales con financiación preferente y apoyo al emprendimiento

BBVA ha puesto en marcha una propuesta específica para fomentar la actividad empresarial en zonas rurales de España, con el objetivo de acompañar el crecimiento de pymes y autónomos en más de 4.800 municipios de menos de 5.000 habitantes. La iniciativa incluye condiciones de financiación preferente, sin comisiones de apertura, y se enmarca en la estrategia de sostenibilidad y crecimiento inclusivo de la entidad.

“El objetivo es detectar y acompañar a los negocios con potencial en el entorno rural, facilitando su acceso a financiación en mejores condiciones para contribuir a que las oportunidades de desarrollo lleguen también a los municipios pequeños”, explicó Jaime Yrazusta, director de Sostenibilidad Banca Minorista de BBVA en España.

Por su parte, José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España, destacó que “las pymes del entorno rural son clave para el desarrollo sostenible de la comunidad. Estas empresas no solo dinamizan la economía local, sino que fomentan un entorno de innovación y oportunidades a largo plazo. Conscientes de este valor estratégico, desde BBVA queremos ser un aliado clave en su camino y apoyar decididamente su evolución”.

La alta capilaridad de BBVA, con una red consolidada de oficinas, cajeros y agentes, permite ofrecer un servicio cercano en todo el territorio, incluso en localidades de menor tamaño. Aunque la digitalización ha transformado los hábitos de los clientes, el banco defiende que la red física sigue siendo un pilar esencial para garantizar el acceso a servicios financieros y construir relaciones de confianza.

Apoyo integral al emprendimiento

En paralelo, BBVA refuerza su apuesta por el emprendimiento con un servicio integral que facilita la constitución de empresas en España sin coste adicional. La iniciativa, desarrollada en colaboración con Ayuda T Pymes, permite crear una sociedad legalmente en apenas 15 días, con trámites 100% digitales y firma notarial incluida.

Este servicio se complementa con productos como la Cuenta Empresa Bienvenida, libre de comisiones, así como promociones para nuevos clientes, entre ellas bonificaciones mensuales y TPVs gratuitos durante el primer año.

Con este programa, BBVA busca convertirse en un socio estratégico para los autónomos y pequeñas empresas del entorno rural, reforzando el acceso a financiación, reduciendo barreras al emprendimiento y contribuyendo al desarrollo económico local.