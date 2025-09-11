Castrosua suministrará a Tenerife 43 autobuses híbridos y eléctricos para impulsar la movilidad sostenible

La carrocera compostelana Castrosua se acaba de adjudicar el contrato de Titsa (Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.) para el suministro de 43 nuevas unidades mild hybrid y eléctricas sobre bastidor Scania, que reforzarán y modernizarán la flota de transporte público interurbano de la isla. Entre las novedades, destacan las unidades eléctricas, que serán los primeros vehículos Clase II de cero emisiones que circularán en las líneas de Titsa. Este hito marca un paso decisivo hacia la descarbonización del transporte público en Tenerife.

La colaboración entre Castrosua y Titsa combina eficiencia, fiabilidad, innovación y calidad en soluciones de carrocería, aportando vehículos que cumplen con los más altos estándares técnicos y medioambientales. Con esta adjudicación, ambas compañías reafirman su compromiso con una movilidad sostenible, segura y accesible, contribuyendo a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y a impulsar un modelo de transporte público más eficiente y respetuoso con el entorno.