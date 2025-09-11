Galicia recoge una cosecha histórica de uva, pero "los precios se hunden"

Galicia encara una vendimia histórica en volumen pero marcada por la incertidumbre en el campo. La comunidad ya ha recogido alrededor de 38 millones de kilos de uva y todo apunta a que la cosecha de 2025 batirá récords, sobre todo en la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas, donde se esperan hasta 50 millones de kilos. Sin embargo, el exceso de producción y la falta de demanda están provocando un desplome de precios que amenaza la viabilidad de cientos de explotaciones familiares.

Al menos, así lo denunciaron este jueves en Santiago el responsable de área de Agricultura de Unións Agrarias (UUAA) , Carlos Basalo, y el vicesecretario general de la organización, Félix Porto, en una rueda de prensa donde pidieron medidas urgentes a la Xunta y a los consejos reguladores. “Estamos en una situación muy complicada. No se puede permitir que una buena cosecha se convierta en precios de ruina”, resumieron.

Rías Baixas lidera la producción con 31 millones de kilos ya recogidos, muy por encima de Ribeiro (4 millones) y Valdeorras (2 millones). Ribeira Sacra y Monterrei apenas han iniciado la recogida, con 400.000 y 100.000 kilos respectivamente, pero intensificarán el trabajo tras el parón por las lluvias.

El exceso de uva ha provocado un derrumbe de precios especialmente en Rías Baixas. Si el año pasado el kilo de albariño se pagaba a una media de 2,50 euros, este año los viticultores se enfrentan a precios de entre 1,50 y 1,70 euros, con operaciones incluso a 1,50. “Ya circula uva de calidad a 30 y 40 céntimos, lo que puede hundir la imagen del vino gallego durante años”, advirtió Basalo.

En el Ribeiro, los precios tampoco acompañan. La treixadura se paga en torno a 1,50 euros y el palomino apenas llega a 0,50, lo que coloca a los viticultores al borde de la inviabilidad. Porto fue tajante: “Ninguna variedad está despuntando, los productores están en incertidumbre total. Así es imposible sostener la actividad”.

La situación es aún más crítica en la Ribeira Sacra, donde más de 350 viticultores se quedaron sin vender uva en la pasada campaña y todo apunta a que este año el problema se repetirá. “Un año sin ingresos se puede aguantar, dos son insostenibles”, advirtió Basalo, señalando que se trata de un territorio donde la viticultura es esencial también para el turismo y la preservación del paisaje.

“No nos podemos permitir que desaparezca ni un viticultor más”

La organización agraria insistió en que el abandono del viñedo tendría consecuencias no solo económicas, sino también medioambientales y sociales. Recordaron que este verano, en Ourense, muchos incendios se frenaron gracias a la existencia de viñedos y al trabajo de los propios viticultores con sus tractores. “El viñedo actúa como cortafuegos natural y es uno de los pocos motores que le quedan al medio rural. Si desaparecen los viticultores, se pierde economía, paisaje y protección frente a los incendios”, subrayó Porto.

El temor de Unións Agrarias es que el abandono se acelere: “En Ribeiro y Ribeira Sacra, precios de miseria o ausencia de compradores significan directamente el cierre de explotaciones. No nos podemos permitir que desaparezca ni un viticultor más”, recalcó.

Exigencia de inspecciones

A la presión de precios se suman las sospechas de fraude en la entrada de uva de fuera de Galicia. “Nos preocupa que esa uva acabe entrando en bodegas como vino de denominación de origen, cuando debería destinarse a mesa o directamente a destrucción”, señaló.

La organización reclamó reforzar las inspecciones de los consejos reguladores y de la Consellería de Medio Rural para garantizar que no entra uva sin trazabilidad ni fuera de los parámetros de cada denominación. “Sería un fraude meter uvas a 30 o 40 céntimos y vender vino como si fuera de calidad. Eso distorsionaría el mercado de manera irreversible”, insistieron.

Ley de la Cadena Alimentaria

Unións Agrarias recordó también a las bodegas que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a fijar los precios de la uva por encima de los costes de producción y a firmar contratos por escrito antes de la recogida. Porto anunció que se enviará una carta a todas las bodegas gallegas para advertirles de que la organización vigilará “con rigor” que la norma se cumpla. “Los contratos deben fijar precios dignos y los pagos realizarse en el plazo de un mes. No vamos a tolerar incumplimientos”, afirmó.

La organización también pidió racionalizar la producción y vincular las ayudas públicas únicamente a aquellas bodegas que compren uva a viticultores, evitando que se financie a grandes plantaciones vinculadas a las propias empresas. “Lo que no se puede permitir es que se subvencione a una bodega para que compre su propia uva. Eso destruye el tejido productivo y acelera el abandono en el medio rural”, denunció Porto.