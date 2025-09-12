A Coruña y Pontevedra concentran el 80% de las nuevas empresas en Galicia

Entre enero y agosto de 2025 se constituyeron en Galicia 3.108 empresas, un 2% más que en el mismo periodo del año pasado, según el Estudio sobre Demografía Empresarial de Informa D&B. A nivel nacional, el crecimiento es mayor, con un 4%.

En agosto, la comunidad gallega registró 285 nuevas compañías, lo que supone un aumento del 13% respecto a 2024, frente al avance del 8% en el conjunto de España.

La inversión asociada a estas constituciones, sin embargo, se redujo un 4% en lo que va de año, hasta los 191 millones de euros. Solo en agosto, se invirtieron algo más de 12 millones, un 88% más que en el mismo mes del año anterior. En el ámbito nacional, el capital descendió tanto en el acumulado (-11%) como en agosto (-37%).

Los sectores de Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias lideran las nuevas iniciativas en Galicia, con 586 y 630 empresas respectivamente. Por provincias, La Coruña suma 1.327 sociedades, Pontevedra 1.171, Lugo 332 y Orense 278.

Datos nacionales

En el panorama nacional, se han constituido 84.938 empresas en los primeros ocho meses del año, un 4,3% más que en 2024. Madrid (19.021), Cataluña (16.648) y Andalucía (14.185) concentran el 59% del total. Asturias y Extremadura son las únicas comunidades que retroceden.

En cuanto a inversión, Andalucía lidera el acumulado con 934 millones de euros, seguida de Cataluña (716) y Madrid (647).

“El número de nuevas sociedades crece un 4% hasta agosto, impulsado principalmente por la actividad emprendedora en Madrid, Cataluña y Andalucía”, destaca Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B.