Los empresarios gallegos avisan: la falta de red eléctrica puede frenar el futuro industrial
Vieites alerta de que Galicia ya pierde proyectos y empleo por los cuellos de botella regulatorios
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) lanza una advertencia contundente: la falta de capacidad en la red eléctrica pone en riesgo la reindustrialización tanto de Galicia como del conjunto de España. Su presidente, Juan Manuel Vieites, lo resume con claridad: “no podemos permitir que la red eléctrica sea la traba que frene el cambio que necesitamos”.
El nuevo mapa de capacidad publicado por las distribuidoras eléctricas en cumplimiento con la CNMC refleja, tal y como informa la patronal, un panorama crítico: más del 83 % de los puntos de conexión están ya saturados y no disponen de acceso. Según la CEG, esta situación “frena la inversión, bloquea proyectos y compromete seriamente el futuro industrial”.
Los empresarios consideran que los límites normativos actuales de inversión en la planificación estatal deben revisarse, ya que resultan insuficientes ante la creciente demanda de electrificación. Galicia, subraya Vieites, “necesita inversiones urgentes” y recuerda que Naturgy-UFD destinará 586 millones de euros hasta 2028 en digitalización, refuerzo de líneas y modernización de subestaciones. Esa cifra supone casi la mitad de lo que la compañía invertirá en todo el país, aunque no resuelve por completo el problema.
El riesgo, advierte la CEG, es que los proyectos industriales y energéticos de la comunidad “queden atrapados por la falta de capacidad de conexión, los cuellos de botella burocráticos y los límites normativos que ralentizan la planificación del transporte eléctrico”. La Comisión de Energía de la CEG, en la que participan las confederaciones provinciales y sectoriales, ya ha señalado que estas limitaciones son “un serio condicionante para la viabilidad empresarial en Galicia”.
Actuación "inmediata"
Por ello, el empresariado gallego pide al Gobierno central, al Ministerio para la Transición Ecológica, a la CNMC y a los reguladores que se actúe de manera inmediata. Reclaman aumentar la inversión en la red de transporte y distribución eléctrica, acelerar la aprobación de la planificación 2025-2030, eliminar trámites y cuellos de botella regulatorios, así como garantizar una retribución adecuada a las compañías que refuercen la red. Además, exigen que territorios estratégicos como Galicia sean priorizados en los concursos de acceso a demanda, para evitar una desconexión territorial en el desarrollo económico.
El mensaje final de Vieites es claro: “urge coordinación, inversión, regulación adecuada y compromiso firme para asegurar que el suministro eléctrico responda al desarrollo industrial y energético que Galicia y España reclaman”.
