La industria gallega estrecha relaciones con México de la mano de Asime

La delegación gallega participa en el 12º Foro de Proveeduría Automotriz en Guanajuato, con reuniones estratégicas y contactos con más de 30 empresas mexicanas

Asime participa esta semana en el 12º Foro de Proveeduría Automotriz en Guanajuato, México

Santiago

La industria gallega continúa reforzando su presencia internacional gracias a la participación de Asime en el 12º Foro de Proveeduría Automotriz celebrado esta semana en Guanajuato, México. La delegación, que incluye empresas como Grupo Precisgal, Suardiaz y Marsan, ha mantenido reuniones con más de 30 compañías mexicanas interesadas en abrir mercado en Galicia.

Durante su visita, la delegación gallega también recorrió la Universidad Aeronáutica de Querétaro y mantuvo encuentros con la dirección del AeroClúster de Querétaro y el municipio de Celaya, con el objetivo de reforzar la cooperación empresarial e institucional entre ambas regiones.

Según Enrique Mallón, Secretario General de Asime, “la región de Guanajuato se caracteriza por la presencia de empresas como Honda, Toyota o Hyundai, junto a una sólida red de proveedores internacionales, incluidas algunas compañías gallegas. Estar presentes en esta feria es estratégico para nuestra industria”.

La visita también permitió a la delegación gallega conocer de primera mano la industria aeroespacial y las oportunidades de colaboración en este sector, así como la red de Tier 1 y Tier 2 de la región, concentrada en municipios como Celaya, León, Silao e Irapuato, donde la automoción tiene una fuerte implantación.

La relación Galicia-México se ha consolidado en los últimos años gracias a la participación de Guanajuato-Celaya en la feria Mindtech, organizada bienalmente por Asime en Vigo. En la última edición, México fue el país invitado, con más de 30 empresas participantes, y su presencia en Mindtech 2027 ya está confirmada, apoyada por el Clúster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO), el Departamento de Desarrollo Económico de Celaya y la entidad COFOCE.

Visita "muy productiva"

“La visita ha sido muy productiva para conocer de cerca a empresas de automoción, aeroespacial y metalmecánica, y para estrechar relaciones industriales que favorezcan oportunidades de negocio entre Galicia y México”, concluye Asime, destacando el crecimiento estratégico de Guanajuato por su posición frente al mercado estadounidense y la mejora de su infraestructura de transporte intermodal.

