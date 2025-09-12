La industria gallega estrecha relaciones con México de la mano de Asime
La delegación gallega participa en el 12º Foro de Proveeduría Automotriz en Guanajuato, con reuniones estratégicas y contactos con más de 30 empresas mexicanas
La industria gallega continúa reforzando su presencia internacional gracias a la participación de Asime en el 12º Foro de Proveeduría Automotriz celebrado esta semana en Guanajuato, México. La delegación, que incluye empresas como Grupo Precisgal, Suardiaz y Marsan, ha mantenido reuniones con más de 30 compañías mexicanas interesadas en abrir mercado en Galicia.
Durante su visita, la delegación gallega también recorrió la Universidad Aeronáutica de Querétaro y mantuvo encuentros con la dirección del AeroClúster de Querétaro y el municipio de Celaya, con el objetivo de reforzar la cooperación empresarial e institucional entre ambas regiones.
Según Enrique Mallón, Secretario General de Asime, “la región de Guanajuato se caracteriza por la presencia de empresas como Honda, Toyota o Hyundai, junto a una sólida red de proveedores internacionales, incluidas algunas compañías gallegas. Estar presentes en esta feria es estratégico para nuestra industria”.
La visita también permitió a la delegación gallega conocer de primera mano la industria aeroespacial y las oportunidades de colaboración en este sector, así como la red de Tier 1 y Tier 2 de la región, concentrada en municipios como Celaya, León, Silao e Irapuato, donde la automoción tiene una fuerte implantación.
La relación Galicia-México se ha consolidado en los últimos años gracias a la participación de Guanajuato-Celaya en la feria Mindtech, organizada bienalmente por Asime en Vigo. En la última edición, México fue el país invitado, con más de 30 empresas participantes, y su presencia en Mindtech 2027 ya está confirmada, apoyada por el Clúster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO), el Departamento de Desarrollo Económico de Celaya y la entidad COFOCE.
Visita "muy productiva"
“La visita ha sido muy productiva para conocer de cerca a empresas de automoción, aeroespacial y metalmecánica, y para estrechar relaciones industriales que favorezcan oportunidades de negocio entre Galicia y México”, concluye Asime, destacando el crecimiento estratégico de Guanajuato por su posición frente al mercado estadounidense y la mejora de su infraestructura de transporte intermodal.
